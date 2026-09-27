România continuă în Liga Națiunilor. Hagi promite calificarea la EURO 2028

Într-o discuție deschisă cu cei prezenți la conferința de presă prin care se prefațează meciul României cu Bosnia și Herțegovina, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit despre cum vede el abordarea primei reprezentative a țării noastre pe termen lung și unde vrea să facă diferența.

Gică Hagi, încrezător în „tricolori”, pe care îi vede la EURO 2028 Foto: Sportpictures

„Jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Încă o dată spun, ne pare rău că nu sunt suporteri în tribune, era un avantaj. Dar trebuie să facem în așa fel încât să câștigăm. Când analizezi pe cineva, e clar că începi cu ultimele meciuri. Cele două de acum doi ani. După aceea, te uiți la Mondiale, să vezi ce a jucat Bosnia. Și, după, ultimul meci pe care l-au jucat cu Polonia. Un antrenor vede foarte multe meciuri. După creezi o sinteză și vezi atuurile și defectele adversarilor”, și-a conturat Hagi profilul adversarului din Liga Națiunilor, care are deja clarificat în minte ce tactică va folosi: „Toată strategia am făcut-o, am făcut două echipe, am jucat cu vreo 30 și ceva de jucători. Am folosit o formație în Suedia, acum vom face multe schimbări - așa cred eu, că e nevoie de acest lucru. Am încredere în jucători și ceu care intră trebuie să câștige meciul. În mai-iunie am făcut la fel și a ieșit. Acum, vom vedea ce va fi. Dar în echipa mea încrederea trebuie să fie totală”.

Doi ani, termenul în care Hagi poate crea „mentalitatea de campion”

Cel supranumit „Regele” în fotbalul românesc a cerut timp, răbdare și clemență, subliniind că schimbările nu pot surveni „peste noapte” și că este nevoie de viziune pe termen lung. „Vă promit că la următoarea conferință vin cu conceptul tehnic despre care v-am spus, la prima conferință. România trebuie să construiască o mentalitate de campion! E lucrul cel mai greu, mi-l asum și trebuie să fac asta. Trebuie mult curaj! Trebuie să lucrezi foarte bine ca echipă, să împarți totul împreună. Jucătorii fac diferența, în diferite momente. Dacă nu, mergi în partea cealaltă, unde se întâmplă să fie o înfrângere... Trebuie să ai spirit, să știi să te lupți. Fotbalul e duel! Trebuie să facem asta. Strategia mea, de când m-am făcut antrenor, e una singură: să încerc să devin cel mai bun. E muncă, muncă, muncă! Știu care e locul echipei, acum, cred eu că avem foarte multă muncă de făcut. Acesta e scopul meu, nu există altul. Lucrez pentru România și vreau să fac o echipă care să aibă nivel! Să facă Europene, Mondiale. Aici mergem! Și pentru asta trebuie să crezi în ce faci, să ai mentalitate. Totul e numai de încredere. Muncim pentru România, toți trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare această încredere, lucrurile se complică. 100% trebuie să avem curaj, fără asta, lucrurile vor fi foarte grele. În doi ani poți crea această mentalitate. Trebuie să ne calificăm la Europene! În doi ani, eu trebuie să îi fac pe jucători să creadă, să aibă curaj. Trebuie să muncesc în direcția asta”.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;

2. Polonia: 1p;

3. Bosnia și Herțegovina: 1p;

4. România: 0p.