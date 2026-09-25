Câteva ore până la debutul lui Hagi: Suedia-România, în Liga Națiunilor

Doar câteva ore îl mai despart pe Gheorghe Hagi (61 de ani) de primul său meci oficial din noul mandat de selecționer, antrenorul având misiunea unui parcurs ireproșabil în Liga Națiunilor. Nicolae Stanciu (33 de ani) și ai lui își încep drumul cu o partidă în deplasare, pe Strawberry Arena din Solna, împotriva Suediei, programată vineri, de la 21.45 și televizată pe Antena 1.

Nicolae Stanciu și coechipierii săi încep drumul în Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

Pentru Gică Hagi și fotbaliștii săi, urmează o perioadă cu un ritm cel puțin intens, dat fiind că „tricolorii” vor evolua în patru meciuri programate în doar 10 zile. Situația l-a determinat pe omul de la „cârma” primei reprezentative să-și menajeze o parte din jucători și să aleagă deplasarea unui lot mai restrâns. De altfel, Ianis Hagi (27 de ani) și coechipierii săi vor evolua într-un echipament diferit, în roșu, dat fiind că suedezii vor avea unul galben-albastru.

„Am primul 11 pregătit de trei zile”. Fără surprize

Dacă, în momentul transferului său în SUA, în Major League Soccer, acolo unde evoluează și argentinianul Lionel Messi (39 de ani), s-a pus problema unui „con de umbră” în calculele naționalei, totuși realitatea se dovedește a fi mai bună pentru Louis Munteanu (24 de ani), vârful lui DC United fiind anunțat în primul 11 de către Hagi. „Louis Munteanu e bun de joc, va fi titular. Nu e problemă de cine joacă, important e să joace bine. Ne-am gândit la un 11 care cred că e omogen. Încercăm să păstrăm cât de mult acele formații, cu Georgia și Țara Galilor. Cred eu că naționala României are o marjă de progres foarte mare, în acest moment. Avem niște băieți tineri și avem un viitor foarte bun în față. Cei de vârstă mare au jucat și un European. O echipă care a făcut performanță și sper să ne ducem mai sus”, a spus selecționerul, adăugând că nu simte presiunea unui prim meci oficial: „Emoția a trecut. Debutul a fost în vară. Sunt încă la început, dar în fiecare antrenament arătăm mai bine. Eu îi cunosc pe ei mai bine, de aceea am convocat 32 de jucători. Fiecare antrenor are cerințele lui și eu le am pe ale mele. Începe competiția și eu cred că în timpul ăsta de patru meciuri am timp să îmi dau seama, să evaluez foarte bine. Am primul 11 pregătit de trei zile. Nu pregătesc nicio surpriză. O echipă va juca cu Suedia și, după, când ne întoarcem, va juca altă echipă. De aceea am luat atâția jucători. Voi face altă echipă în România pentru meciul cu Bosnia”. După duelul cu Suedia, echipa națională a țării noastre va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, meci care se va disputa, însă, fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)