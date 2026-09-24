Ei sunt aleșii. Pe cine „aruncă” Hagi pe teren cu Suedia în Liga Națiunilor

Doar o zi o mai desparte pe echipa națională de fotbal a României de debutul în Liga Națiunilor, acolo unde va întâlni Suedia, vineri, de la ora 21.45. Partida se va disputa în deplasare, pe Strawberry Arena din Solna, fiind televizată de Antena 1, iar în vederea ei, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a ales cei 23 de fotbaliști din care va formula primul 11.

Gheorghe Hagi l-a inlcus pe fiul său, Ianis Hagi, în lotul primului meci Foto: Sportpictures

Dat fiind că, perioada următoare, este una intensă și că România va avea patru meciuri în doar 10 zile, Hagi a decis să-și menajeze o parte din jucători, fără a deplasa în Suedia întregul lot. Astfel, 23 de fotbaliști au fost incluși în calculele pentru primul meci, în vreme ce nouă dintre aceștia au rămas acasă, la Mogoșoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea staff-ului.

Lotul conturat de Hagi pentru deplasarea din Suedia

PORTARI: Ionuț Radu (RC Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogoń Szczecin, Polonia);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Radu Drăgușin (ACF Fiorentina, Italia), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Matei Ilie (Kasımpaşa SK, Turcia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (Çorum FK, Turcia), Lisav Eissat (Bristol City);

MIJLOCAȘI: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru);

ATACANȚI: Dennis Man (PSV Eindhoven, Olanda), Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Ianis Hagi (Alanyaspor FC, Turcia), Florin Tănase (Omonia Nicosia, Cipru), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Louis Munteanu (D.C. United, SUA).

Cine rămâne „pe bară” și vede primul meci de la televizor

Jucătorii rămaşi în cantonament sunt: (Frosinone FC, Italia), Raul Opruț (Dinamo), David Matei (Universitatea Craiova), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Marius Marin (Al-Nasr, Emiratele Arabe Unite), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia), Bogdan Racovițan (Raków Częstochowa, Polonia) şi Olimpiu Moruțan (Rapid).

După duelul cu Suedia, echipa națională a țării noastre va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, meci care se va disputa, însă, fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)