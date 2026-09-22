Ei ar putea duce naționala departe: în ce țări joacă fotbaliștii din România

Jucătorii care ar putea face diferența la echipa națională de fotbal din țara noastră provin din numeroase campioane ale lumii, inclusiv dintre cele mai bine cotate. Alături de o bună parte din ei, Gheorghe Hagi (63 de ani) își pregătește, în această săptămână, debutul oficial la prima reprezentativă „tricoloră”.

România se pregătește pentru Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

Potrivit unei analize a Federației Române de Fotbal, care a luat în calcul primele două eşaloane din toate ţările lumii cu fotbalişti ce încă ar mai putea reprezenta naţionala de seniori a României, jucătorii „sporului rege” sunt răspândiți în întreaga lume. Alături de o parte din ei, România își va începe periplul în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia, urmând ca partida de acasă, împotriva celor de la Bosnia și Herțegovina, să fie fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Cipru, Germania, Italia, Polonia, Turcia, printre cele mai populate de jucătorii români

Andorra: Kevin Olah (CF Esperança d'Andorra);

Anglia: L2 - Lisav Eissat (Bristol City), Andrei Coubiş (Lincoln City);

Armenia: Valentin Costache (FC Noah);

Austria: L2 - Darius Achiţei (Rapid Viena II), Jose-Andrei Rostaș (Kapfenberg SV), Denis Lorint (FC Admira Wacker);

Azerbaidjan: Andrei Dragu, Vlad Pop (Shafa Baku FK);

Belgia: Darius Olaru (Union St. Gilloise);

Bosnia şi Herţegovina: L2 - Aleksander Mitrović (Sloboda Tuzla);

Bulgaria: Cătălin Itu (ŢSKA Sofia), Andrei Chindriş (Lokomotiv Plovdiv); L2 - Iulian Carabela (FC Dobrudzha);

Cipru: Vlad Dragomir (Pafos FC), Florin Tănase (Omonia Nicosia), Atanas Trică (AEK Larnaca); L2 - Victor Drenea (Iraklis Gerolakkou), Daniel Brumea (Spartakos Kitiou);

Elveţia: Lado Akhalaia (FC Vaduz);

Germania: Dennis Seimen (VfBStuttgart); L2 - Virgil Ghiţă (Hannover 96), Raul Mariţa (SpVgg Greuther Fürth), Christopher Lannert (Darmstadt FC);

Gibraltar: Darius Cnacoschi (Glacis United FC);

Grecia: Răzvan Marin (AEK Atena), Adrian Şut, Octavian Popescu, Alexandru Pantea (Levadiakos FC); L2 - Sebastian Mladen (Kallithea FC), Adrian Caragea (PAOK Salonic B), Ianis Dobrescu (Asteras Tripolis B);

Irlanda: Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers FC), Andy Paraschiv (Longford Town FC);

Israel: Antonio Sefer, Daniel Paraschiv, Raul Bălbărău (Bnei Sakhnin FC), Gabriel Simion (Maccabi Netanya FC), Alexandru Pop (Kiryat Shmona FC); Liam Eissat (Maccabi Ahi Nazareth);

Italia: Radu Drăguşin (ACF Fiorentina), Daniel Bîrligea (Frosinone FC), Alexandru Borbei (US Lecce), Daniel Boloca (US Sassuolo); L2 - Antonio David (Cesena FC), Francesco Şerban (SS Arezzo), Rareş Burnete (F.C. Südtirol), Rareş Ilie (Mantova);

Kazahstan: Mihai Căpăţînă (FC Ordabasy);

Lituania: Grigore Turda, Liviu Antal (FK Žalgiris);

Malta: Ionuţ Cojocaru (Sliema Wanderers FC);

Norvegia: L2 - Filip Oprea (Åsane);

Olanda: Dennis Man (PSV Eindhoven);

Polonia: Bogdan Racoviţan (Raków Częstochowa), Mihai Popa (Motor Lublin), Otto Hindrich (Legia Varşovia), Valentin Cojocaru (Pogoń Szczecin), Ioan Vermeşan (Widzew Łódź); L2 - Vladislav Blănuţă (Lechia Gdańsk), Radu Boboc (Bruk-Bet Termalica Nieciecza);

Portugalia: Tony Strata (Vitória Guimarães SC), Ianis Stoica (CF Estrela da Amadora);

Rusia: Ionuţ Nedelcearu (FC Akron Togliatti);

Serbia: Mihai Butean (FK Vojvodina Novi Sad);

Scoţia: Kevin Ciubotaru (Dundee United); L2 - Marco Rus (Ayr United), Seb Drozd (Partick Thistle FC);

Slovacia: Nandor Tamas (KFC Komárno), Andrei Florea (MŠK Žilina); L2 - Gabriel Dănuleasă (MFK Bytča);

Slovenia: Darius Oroian (NŠ Mura); L2 - Rocco Vicol (NK Rudar Velenje);

Spania: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano), Ionuţ Radu (RC Celta Vigo); L2 - Alexandru Işfan (Real Oviedo), Enes Sali (FC Andorra);

Ungaria: Paul Anton, Claudiu Bumba, Ştefan Vlădoiu, Efraim Bodo (FC Győr), Marius Corbu (Ferencváros TC), Deian Boldor (Honvéd Budapesta FC); Attila Girsik (SC Vasas Budapesta), Mario Simuţ (Paksi FC); L2 - Áron Girsik, Roland Gergely (Karcagi SE), Gabriel Buta (Szentlőrinc SE), Roland Vajda (Kozármisleny SE);

Turcia: Deian Sorescu, Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Andrei Borza (Çorum FK), Matei Ilie (Kasımpaşa SK), Ianis Hagi (Alanyaspor), Umit Akdag (Beşiktaş Istanbul), Valentin Mihăilă, Iustin Doicaru (Çaykur Rizespor), Horaţiu Moldovan (Eyüpspor); L2 - Marco Dulca, Denis Radu (Kayserispor);

Ţara Galilor: L2 - Andrei Nazaru (Newtown AFC), Saul Pleşca (Gresford Athletic FC), Nathan Crişan (Llanelli Town FC).



De la fotbalul saudit, până la cel chinez

Arabia Saudită: Mihai Lixandru (Al-Fateh);

Australia: Mario Boldea (Bentleigh Greens SC);

Cambodgia: Raul Feher (Phnom Penh Crown);

China: Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Alexandru Mitriţă (Zhejiang FC), Andrei Burcă, Alexandru Ioniţă (Yunnan Yukun), Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong)

Emiratele Arabe Unite: Marius Marin (Al-Nasr), Sorin Ziane (Al-Ain);

Iordania: Ahmed Bani (Al-Hussein SC);

Qatar: Florinel Coman (Al-Gharafa); L2 - Ştefan Bană (Al-Kharaitiyat);

Maroc: Marian Huja (Raja Casablanca);

SUA: Louis Munteanu (DC United), Ştefan Chirilă (FC Cincinnati), Alexandru Măţan (St. Louis), Luca Moisa (Real Salt Lake), Robert Turdean (Chicago Fire); Danny Barbir (San Antonio);

Thailanda: Alexandru Tudorie (Buriram United), Cristian Măgeruşan (Rayong FC);

Vietnam: Andrei Ivan (Dong Nai FC).