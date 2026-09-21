Dinamo face instrucție cu Farul și revine pe primul loc în Superliga României

Dinamo a înregistrat o victorie categorică în etapa a X-a din Superliga României, învingând duminică Farul Constanța, pe teren propriu, cu 4-0. Odată cu partida disputată pe Arena Națională, alb-roșii au ajuns la șapte victorii în campionat, acolo unde sunt liderii clasamentului.

Dinamo își reia locul de lider în campionatul românesc Foto: Sportpictures

Fotbaliștii antrenorului portughez Nuno Campos (51 de ani) n-au zăbovit prea mult și au deschis scorul pe Arena Naţională, în minutul 12, spaniolul Martín Pascual (27 de ani) a înscris după o centrare inspirată a scoțianului Daniel Armstrong (28 de ani). Apoi, spre finele primei părți de joc, Iulius Mărginean (25 de ani) a majorat avantajul, cu un gol validat după analiza VAR, ca mai apoi pauza să aducă un eveniment nedorit. După un conflict dintre Denis Alibec (35 de ani) și Armstrong în tunelul care ducea la vestiare, jucătorul dinamovist a căzut şi constănţeanul a primit cartonaşul roşu - unele relatări sugerează că Alibec i-ar fi dat un cap în gură adversarului său de la Dinamo, după un schimb de replici degenerat într-un conflict fizic.

Urmează o pauză considerabilă de campionat pentru Liga Națiunilor

În a doua repriză, Dinamo a continuat în același stil, iar Cătălin Cîrjan (23 de ani) a înscris, în minutul 54, ca tabela „să fie închisă” de portughezul Diogo Pinto (27 de ani), în minutul 85, acesta înscriind primul gol pentru alb-roşii. Dacă Dinamo e pe primul loc, cu un avans de două puncte, având șapte victorii, două remize și o înfrângere, în vreme ce Farul e pe șase, la nouă puncte distanță, după trei meciuri câștigate, cinci egaluri și două partide pierdute.

„Mereu intrăm pe teren cu gândul de a câștiga. Clasamentul nu contează, e o consecință a ceea ce facem. Facem lucrurile bine, dar suntem departe de ceea ce vrem să fim. E clar că echipa e în creștere, dar încă mai avem loc să creștem. Putem să fim și mai buni. Standardele sunt ridicate. Îi împing mereu pe jucători și vrem să fim în top”, a spus antrenorul lui Dinamo, care s-a arătat nemulțumit de pauza care urmează pentru parcursul echipelor naționale: „Nu-mi place să ne oprim când facem lucrurile bine. Dar asta e. Jucătorii merg la naționale, pe merit. Le doresc tot binele și mă bucur că-și pot arăta calitățile. Noi trebuie să continuăm să muncim din greu pentru ca, atunci când se vor relua meciurile, să fim în formă. Așa trebuie să privim această pauză. Trebuie să muncim în continuare”. Superliga României ia o pauză de câteva săptămâni, în vreme ce România își pregătește debutul în Liga Națiunilor.