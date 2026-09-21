 „Soți” de închiriat, plătiți cu ora. Țara în care femeile apelează la astfel de servicii
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„Soți” de închiriat, plătiți cu ora. Țara în care femeile apelează la astfel de servicii

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Letonia se confruntă cu un dezechilibru major între numărul femeilor și cel al bărbaților, de peste trei ori mai mare decât media UE. Tot mai multe femei apelează la servicii prin care închiriază meseriași cu ora pentru diverse treburi casnice.

Letonia este țara unde femeile pot închiria meseriași
Letonia este țara unde femeile pot închiria meseriași Foto: pexels

În Letonia există mult mai multe femei decât bărbați, iar diferența este de peste trei ori mai mare decât media din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de NDTV. În aceste condiții, femeile care au nevoie de ajutor la treburile casnice apelează tot mai des la servicii numite „soți pentru o oră”, prin care pot angaja meseriași pentru diverse lucrări.

Servicii la cerere: de la instalații sanitare la zugrăvit și tâmplărie

Pentru rezolvarea reparațiilor și a montajelor din gospodărie, mai multe platforme și companii letone s-au adaptat rapid cererii pieței, promovându-și echipele sub sloganuri directe.

Printre cele mai căutate soluții se numără serviciul „Men With Golden Hands”, care pune la dispoziție meseriași polivalenți. Aceștia pot fi contractați punctual pentru intervenții la instalațiile de apă, lucrări de tâmplărie, reparații generale sau montarea televizoarelor pe perete.

Alte agenții locale permit rezervarea prin apel telefonic sau online a unui „soț de închiriat”. Meșterii se deplasează direct la domiciliu și preiau o gamă largă de activități migăloase, de la zugrăvitul pereților și fixarea galeriilor pentru draperii, până la asamblarea mobilierului sau remedierea avariilor din casă.

Cauzele prăpastiei demografice și extinderea fenomenului în alte țări

Datele statistice arată că în Letonia există cu 15,5% mai multe femei decât bărbați. Decalajul devine covârșitor la categoriile de vârstă înaintată: potrivit World Atlas, în rândul persoanelor de peste 65 de ani trăiesc de două ori mai multe femei decât bărbați.

Specialiștii explică această realitate prin speranța de viață mult mai redusă a populației masculine, provocată de afecțiuni medicale și un stil de viață precar. Indicatorii arată că 31% dintre bărbații letoni sunt fumători activi (față de doar 10% în rândul femeilor), iar ratele de supraponderabilitate și obezitate sunt semnificativ mai ridicate în rândul acestora.

Ideea monetizării abilităților practice masculine a căpătat amploare și în alte state europene. În Marea Britanie, o femeie pe nume Laura Young a devenit cunoscută la nivel internațional încă din 2022 după ce a creat afacerea „Rent My Handy Husband”. Aceasta își închiriază partenerul de viață, James, către cliente care au nevoie de reparații casnice, bărbatul fiind remunerat la oră sau la zi și având agenda complet ocupată.

Măsuri pentru familii, în contextul declinului demografic

Nisyros nu este singurul loc care încearcă să încurajeze familiile să aibă copii prin sprijin financiar. În mai multe țări și regiuni au fost introduse programe similare, de la prime acordate la naștere până la alocații și facilități pentru părinți. Scopul este același: încurajarea natalității și combaterea scăderii populației, o problemă tot mai prezentă în Europa.

Pe insula grecească, autoritățile au stabilit un ajutor de până la 3.000 de euro pentru fiecare copil, acordat familiilor care locuiesc permanent acolo. Pentru 2026, în bugetul local au fost prevăzuți 9.000 de euro pentru acest program,  potrivit huffingtonpost.gr

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