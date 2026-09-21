Brooks Nader a făcut furori pe străzile din Manhattan! Modelul a apărut într-o rochie complet transparentă, fără lenjerie intimă

Brooks Nader (29 de ani) a făcut senzație pe străzile din Manhattan, unde a apărut într-o rochie lungă, neagră, din șifon transparent. Modelul a renunțat complet la lenjeria intimă, iar ținuta, cu bretele încrucișate în jurul gâtului, i-a lăsat corpul și zonele intime la vedere.

Brooks Nader a purtat o rochie transparentă Foto: PROFIMEDIA/GETTYIMAGES

Apariția îndrăzneață a venit după un eveniment desfășurat la Rockefeller Center, în cadrul Săptămânii Modei de la New York. Brooks, care deține o avere de 4 milioane de dolari, a purtat acolo o rochie neagră din dantelă, cu guler ridicat, sub care și-a pus doar o pereche de chiloți negri.

Modelul a pozat alături de Chanel Iman (35 de ani), care a ales un costum deschis la culoare, din material tip plasă. Ulterior, Brooks a ajuns la petrecerea organizată la clubul Zero Bond, unde a schimbat rochia de dantelă cu modelul lung din șifon. De această dată, a renunțat și la chiloți, ieșind astfel pe străzile din Manhattan într-o ținută complet transparentă.