 Brooke Shields, sexy la 61 de ani! Criticile pe care le-a primit actrița când și-a etalat silueta zveltă prin Europa
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Brooke Shields, sexy la 61 de ani! Criticile pe care le-a primit actrița când și-a etalat silueta zveltă prin Europa

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La 61 de ani, celebra actriță și fost supermodel și-a impresionat fanii cu imagini spectaculoase din vacanța petrecută în Croația. Însă a primit și câteva critici…

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Foto: Profimedia, Instagram

Vedeta a publicat pe Instagram un album foto din vacanța ei din această vară, descriind experiența drept „cea mai frumoasă excursie în Croația, alături de cei mai buni oameni”. În fotografii, Brooke apare într-un costum de baie bleumarin fără bretele, evidențiindu-și silueta suplă și tonifiată, care nu a trecut neobservată.

Apariția ei a reaprins zvonurile potrivit cărora Brooke Shields urmează trendul de la Hollywood de-a folosi Ozempic pentru a slăbi. Discuțiile au devenit destul de intense după gala SAG Awards, unde mulți internauți au atras atenția asupra pierderii rapide în greutate.

Iar acum o vedem din nou suplă ca-n tinerețe, lucru care a stârnit multe discuții online despre aspectul ei. A slăbit cu Ozempic sau nu? Actrița păstrează tăcerea despre acest subiect și preferă să-i lase pe alții să comenteze. Ea n-are ce explicații să dea nimănui, până la urmă e corpul ei și face ce vrea cu el.

Dincolo de vacanța perfectă, Brooke Shields a devenit virală și datorită unui videoclip filmat alături de fiica sa, Grier Henchy, în vârstă de 20 de ani. Cele două au acceptat o provocare populară pe TikTok, în care copiii își „tachinează” părinții cu insulte fictive pentru a le testa reacțiile.

Grier a făcut glume despre greutatea, aspectul și stilul vestimentar al mamei sale, însă Brooke a răspuns cu umor și ironie la fiecare replică. Răspunsurile ei inteligente au primit multe reacții pozitive de la fanii vedeteii, care au lăudat naturalețea și carisma actriței.

În concluzie, la 61 de ani, Brooke Shields continuă să inspire prin stil, umor și atitudine relaxată, demonstrând că adevăratul farmec vine din încrederea în sine și din bucuria de a trăi fiecare etapă a vieții.

foto - Profimedia, Instagram

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