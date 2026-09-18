Impactul stilului de viață activ asupra tratamentului pentru hemoroizi

Hemoroizii pot face inconfortabile gesturi obișnuite, de la statul pe scaun până la mersul la toaletă. Mișcarea moderată nu elimină problema imediat, dar poate susține tranzitul intestinal și poate reduce obiceiurile care întrețin disconfortul, precum constipația și efortul la defecație. Alegerea activității potrivite contează, fiindcă unele sporturi cresc presiunea în zona pelvină sau provoacă frecare locală. În continuare, afli cum îți adaptezi rutina de mișcare în timpul tratamentului pentru hemoroizi.



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Cum influențează activitatea fizică hemoroizii

Hemoroizii sunt formațiuni vasculare aflate în canalul anal și în jurul anusului. Devin o problemă medicală atunci când se dilată, se inflamează sau produc simptome precum mâncărime, usturime, durere, umflătură ori sângerare la eliminarea scaunului.

Activitatea fizică poate ajuta indirect. O plimbare zilnică, pauzele regulate de la birou sau exercițiile ușoare susțin mișcarea intestinului, numită motilitate intestinală. Astfel, scaunul poate deveni mai regulat, iar nevoia de a împinge la toaletă poate scădea.

Mișcarea te poate ajuta și să limitezi perioadele lungi petrecute pe scaun. Dacă lucrezi la birou, ridică-te periodic, fă câțiva pași prin încăpere sau urcă scările pentru câteva minute. Aceste schimbări simple reduc timpul în care zona anală rămâne supusă presiunii.

Totuși, sedentarismul nu explică singur apariția hemoroizilor. Sarcina, predispoziția familială, excesul de greutate, diareea repetată, constipația, efortul fizic intens și statul mult la toaletă pot contribui la apariția sau revenirea simptomelor.

Regula practică este simplă: alege activități care nu cresc durerea, presiunea locală sau sângerarea. Dacă observi că un antrenament îți accentuează simptomele, redu intensitatea sau întrerupe-l temporar și discută cu medicul.

Tranzitul intestinal regulat susține tratamentul

Constipația reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme asociate cu hemoroizii. Scaunele tari și eliminarea dificilă cresc presiunea în canalul anal. Dacă împingi mult sau stai prea mult timp pe vasul de toaletă, iritația locală se poate accentua.

Mișcarea moderată, alimentația bogată în fibre și hidratarea adecvată formează o bază utilă pentru un tranzit mai previzibil. De exemplu, o plimbare lejeră după masă poate fi mai ușor de integrat în rutină decât un antrenament intens, mai ales într-o perioadă cu simptome active.

Tratamentul local poate completa aceste măsuri, în funcție de tipul hemoroizilor și de manifestările pe care le ai. Dacă apar durere, umflătură sau senzație de arsură în zona anală, discută cu medicul sau farmacistul despre un tratament pentru hemoroizi externi, potrivit situației tale. Specialistul îți poate explica modul corect de utilizare, durata administrării și măsurile de precauție.

Nu începe și nu prelungi un tratament fără recomandare. Produsele pentru aplicare locală pot provoca iritație, senzație de arsură sau reacții alergice la unele persoane. Citește prospectul și spune farmacistului dacă ai alergii, dacă ești însărcinată, alăptezi sau urmezi alte tratamente.

Pentru a limita efortul la toaletă, poți urma câteva obiceiuri ușor de aplicat:

Mergi la toaletă atunci când apare nevoia, fără să o amâni. Nu sta pe vas mai mult decât este necesar și evită să folosești telefonul în acest timp. Nu împinge prelungit dacă scaunul nu se elimină ușor. Încearcă un suport mic sub tălpi, dacă această poziție îți permite să stai mai confortabil. Spală zona cu apă călduță sau folosește produse de igienă blânde, fără parfum, apoi usucă prin tamponare.

Ce activități fizice poți practica mai ușor

În majoritatea cazurilor, poți continua să faci mișcare dacă simptomele sunt ușoare și medicul nu recomandă repaus. Începe cu un ritm confortabil, apoi urmărește reacția corpului în următoarele ore.

Mersul pe jos

Mersul pe jos este una dintre cele mai accesibile opțiuni. Nu pune presiune directă pe zona anală și poate susține digestia. Poți alege o plimbare dimineața, după prânz sau seara, în funcție de programul tău.

Dacă ai lucrat multe ore la birou, începe cu plimbări scurte, repetate în timpul zilei. De exemplu, mergi câteva minute după masă, coboară cu o stație mai devreme sau fă un tur al cartierului înainte de cină. Într-un episod cu durere intensă sau sângerare, păstrează un ritm lent și cere sfatul medicului înainte de a reveni la efort mai susținut.

Înotul și exercițiile în apă

Înotul și gimnastica în apă pot fi opțiuni confortabile pentru unele persoane. Apa reduce impactul asupra articulațiilor, iar corpul se mișcă fără lovituri repetate. Totuși, evită piscina dacă ai sângerare activă, durere puternică, iritație accentuată sau o leziune locală care necesită evaluare medicală.

După înot, fă un duș, schimbă costumul umed și usucă zona cu blândețe. Materialele umede și frecarea pot accentua iritația, mai ales dacă simptomele sunt deja prezente.

Mobilitatea, stretchingul și yoga blândă

Exercițiile de mobilitate pot reduce rigiditatea apărută după multe ore de stat jos. Alege mișcări lente pentru șolduri, coapse și zona lombară. Poziții precum postura copilului, fluturele sau întinderile ușoare ale picioarelor pot fi confortabile dacă nu produc presiune în abdomen sau disconfort anal.

Respirația are aceeași importanță. Inspiră controlat și expiră în partea solicitantă a mișcării. Evită să îți ții respirația și să împingi abdomenul spre interior, mai ales dacă ai făcut anterior exerciții de forță.

Exercițiile pentru planșeul pelvin

Planșeul pelvin reprezintă grupul de mușchi care susține organele din pelvis și participă la controlul eliminării urinei și scaunului. Acești mușchi trebuie să se contracte, dar și să se relaxeze corect. O tensiune musculară prea mare poate îngreuna defecația la unele persoane.

Exercițiile de tip Kegel pot fi utile doar dacă le execuți corect și dacă un specialist le recomandă. Nu încorda fesele, coapsele sau abdomenul și nu le practica în timp ce mergi la toaletă. Dacă simți durere, presiune sau observi agravarea simptomelor, oprește exercițiile și cere sfatul unui medic sau fizioterapeut specializat în planșeu pelvin.

Exerciții care pot agrava simptomele

Unele activități nu sunt interzise pentru totdeauna, însă pot deveni nepotrivite în timpul unui puseu hemoroidal. Un puseu reprezintă perioada în care durerea, inflamația, mâncărimea sau sângerarea devin mai evidente.

Ridicarea de greutăți mari poate crește presiunea intraabdominală, mai ales dacă îți blochezi respirația în timpul efortului. Această reacție poartă numele de manevră Valsalva. Dacă faci antrenamente de forță, reduce temporar încărcăturile, alege serii mai ușoare și expiră în faza în care împingi sau ridici greutatea.

În perioada cu simptome active, evită exercițiile duse până la epuizare. Oprește antrenamentul dacă apare durere în zona anală, senzație de presiune, sângerare sau amețeală.

Ciclismul, spinningul, echitația și canotajul pot irita zona perineală, situată între organele genitale și anus. Șaua, poziția așezată și frecarea repetată pot accentua durerea, mai ales în cazul hemoroizilor externi. După ce simptomele se calmează, poți reveni gradual, cu sesiuni mai scurte și echipament confortabil, dacă medicul nu îți recomandă altfel.

Alergarea intensă, săriturile frecvente și sporturile de contact pot crea disconfort prin impact, transpirație și frecare. Nu presupune că trebuie să renunți definitiv la ele. Testează revenirea pas cu pas, iar dacă simptomele reapar, alege temporar mersul, înotul sau mobilitatea ușoară.

Cum îți adaptezi rutina în funcție de simptome

Hemoroizii interni se află în interiorul canalului anal. Uneori pot provoca sângerare roșie-aprinsă la defecație, senzație de evacuare incompletă sau prolaps, adică exteriorizarea temporară a țesutului. Hemoroizii externi apar în jurul anusului și pot provoca durere sau umflătură mai evidentă.

Nu presupune că orice sângerare rectală provine de la hemoroizi. Fisurile anale, afecțiunile inflamatorii intestinale, polipii sau alte probleme digestive pot avea manifestări asemănătoare. Programează un consult dacă sângerarea apare prima dată, revine frecvent sau se asociază cu modificări persistente ale tranzitului.

În cazul hemoroizilor externi dureroși, plimbările scurte și exercițiile blânde sunt de regulă mai bine tolerate decât ciclismul sau ridicarea de greutăți. Dacă apare tromboza hemoroidală, adică formarea unui cheag de sânge într-un hemoroid extern, durerea poate fi intensă și necesită evaluare medicală.

Adaptează-ți programul după un checklist simplu:

continuă mișcarea ușoară dacă nu ai durere, sângerare sau presiune locală;

redu intensitatea dacă simptomele cresc în timpul efortului;

ia pauză de la sporturile care apasă direct pe zona anală;

revino gradual după ameliorare;

cere evaluare medicală dacă episoadele se repetă.

Alimentația și hidratarea completează mișcarea

Fibrele alimentare ajută la formarea unui scaun mai moale și mai ușor de eliminat. Le găsești în legume, fructe, ovăz, leguminoase, pâine integrală, semințe și nuci. Crește aportul treptat. O schimbare bruscă poate provoca balonare, gaze sau crampe abdominale.

Hidratarea susține efectul fibrelor. Necesitățile diferă în funcție de activitatea fizică, temperatură, alimentație și afecțiunile existente. Dacă medicul ți-a recomandat să limitezi lichidele din cauza unei boli de inimă, rinichi sau ficat, respectă indicația primită.

Observă cum reacționează corpul tău la anumite alimente. Mesele foarte picante, alcoolul, produsele ultraprocesate și alimentele sărace în fibre pot afecta tranzitul la unele persoane. Nu există însă o listă universală de alimente interzise pentru hemoroizi.

O rutină realistă poate include un mic dejun cu surse de fibre, pauze active în timpul programului de lucru, mese regulate și o plimbare ușoară. Aceste obiceiuri susțin tratamentul, însă nu înlocuiesc consultul medical de specialitate. Cere ajutor medical rapid dacă ai sângerare abundentă, scaun foarte închis la culoare, febră, slăbiciune, durere intensă sau o umflătură dureroasă care persistă.

Editor: Raluca Toma