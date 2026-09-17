Coji de cartofi și bicarbonat de sodiu, soluție pentru tigăile murdare

Din ce în ce mai multe persoane caută soluții de curățare pe care le pot face acasă folosind ingrediente simple, cu costuri reduse. Unele dintre acestea permit curățarea vaselor de bucătărie fără a recurge la produse din magazine.

Printre metodele de casă care sunt de obicei utilizate pentru a trata suprafețele metalice se numără o combinație de coajă de cartofi și bicarbonat de sodiu. Amestecul poate fi aplicat pe vase de bucătărie care au urme de rugină sau depuneri de grăsime, cum se întâmplă în cazul tigăilor.

Cum acționează cojile de cartofi cu bicarbonat de sodiu?

Amestecul de coji de cartofi și bicarbonat de sodiu reunește două elemente cu proprietăți diferite. Bicarbonatul de sodiu are acțiune abrazivă, care ajută la eliberarea murdăriei și a resturilor de pe diverse suprafețe.

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Pe de altă parte, cojile de cartofi conțin acid oxalic în cantități mici, un compus care poate interacționa cu depozitele de oxid. Prin urmare, acest ingredient este utilizat în unele metode de acasă destinate să curețe obiectele metalice.

Combinația ajută la eliminarea petelor de oxid de suprafațe, dar rezultatul depinde de tipul de metal și de cantitatea de coroziune.

Așa se aplică această metodă!

Procedura este simplă și presupune utilizarea unor elemente pe care le ai la îndemână, în casă. Acoperă zona oxidată cu bicarbonat de sodiu. Apoi, freacă folosind coji de cartofi, în special în zonele foarte murdare. Lasă să acționeze timp de câteva ore. Curăță cu o perie sau cu un burete și limpezește cu apă caldă. La final, ai grijă să usuci bine suprafața curățată.

În cazurile de oxidare pe o suprafață mai mare, poate fi necesar să repeți procedura. Înainte de a aplica metoda, este recomandabil să testezi pe o zonă mică.

Cum să previi reapariția ruginii?

Prevenirea este deosebit de importantă, deoarece contactul prelungit cu apa poate favoriza revenirea ruginii. După curățare, este recomandabil să elimini umiditatea înainte de a depozita tigăile curățate.

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De asemenea, poate fi util să le păstrezi într-un loc uscat. O suprafață bine întreținută și complet uscată va avea mai puține șanse de a prezenta noi pete de oxidare. Odată uscată suprafața curățată, poți aplica un strat subțire de ulei vegetal în interiorul și exteriorul tigăii pentru a-l proteja de rugină. Dacă vei stivui mai multe tigăi, ar fi ideal să așezi protecții de hârtie între fiecare pentru a evita zgârieturile.

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