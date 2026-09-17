 Fiica Mădălinei Apostol, prezentă la priveghi după ce a aflat că mama ei a murit. Ce spune Nick Rădoi despre viitorul micuței
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Fiica Mădălinei Apostol, prezentă la priveghi după ce a aflat că mama ei a murit. Ce spune Nick Rădoi despre viitorul micuței

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Momente sfâșietoare la căpătâiul Mădălinei Apostol, unde cei trei copii s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun. Fetița de doar 10 ani a aflat recent cumplita veste a pierderii mamei, iar Nick Rădoi a explicat cine se va ocupa de creșterea și protecția copilei.

Fiica Mădălinei Apostol a participat la priveghiul mamei sale
Fiica Mădălinei Apostol a participat la priveghiul mamei sale Foto: instagram

Familia, rudele și cercul de apropiați s-au reunit pentru slujba de priveghi a Mădălinei Apostol, organizată la capela bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din București. Printre cei prezenți la capelă s-au numărat toți cei trei copii ai vedetei, pregătiți să o conducă pe ultimul drum. Cea mai grea încercare a fost pentru mezina familiei, fiica de 10 ani, care a aflat abia recent de decesul mamei sale. 

Nick Rădoi, sprijin de nădejde pentru cei trei copii rămași orfani

În aceste clipe tragice, afaceristul Nick Rădoi s-a aflat alături de cei doi băieți ai Mădălinei Apostol, în vârstă de 19 și 22 de ani, dar și de fetiță. Deși nu este părintele lor biologic, milionarul a dezvoltat de-a lungul timpului o legătură de prietenie și atașament profund cu toți copiii vedetei, fiind o prezență constantă și ocrotitoare în viața lor.

Legătura a fost una deosebit de strânsă mai ales în cazul mezinei, afaceristul implicându-se activ să îi ofere stabilitate și sprijin emoțional în această perioadă dificilă.

Cine va avea grijă de fiica Mădălinei Apostol

În ceea ce privește viitorul fetiței, Nick Rădoi a ținut să risipească speculațiile și a explicat că micuța se va bucura de suportul total al părintelui său natural.

Afaceristul a confirmat că ține legătura cu acesta și că fetița va avea parte de toată dragostea și atenția paternă, eforturile tuturor concentrându-se acum pe menținerea ei departe de suferința mediatică.

„Întotdeauna a fost o relație și o comunicare și între mine și ei (n.r. tații copiilor Mădălinei), mai ales că fata era în jurul meu. Întotdeauna am avut convorbiri cu Cătălin și sunt convins că va avea grijă de fată și va fi bine. Eu sunt foarte apropiat de fată. A fost foarte mult în jurul meu. Încercăm să o ținem departe de această dramă”, a mărturisit Nick Rădoi pentru SpyNews.

Nick Rădoi, despre ultimele eforturi de a o ajuta pe Mădălina Apostol

Nick Rădoi spune că nu a încercat să afle în detaliu ce s-a întâmplat în ultimele momente din viața Mădălinei Apostol. Durerea este încă foarte mare, iar afaceristul mărturisește că preferă să creadă că moartea ei a fost un accident.

El spune că știa despre problemele cu depresia cu care se confrunta Mădălina și că, de-a lungul timpului, a fost atent la starea ei și a încercat să îi fie alături.

Nick Rădoi a povestit și despre lucrurile pe care le-a făcut pentru a o ajuta. A căutat soluții pentru ca Mădălina să primească sprijin și chiar a încercat să găsească în America un centru în care aceasta să poată fi ajutată.

După discuțiile cu familia ei și cu tatăl fiicei sale, a decis să o aducă în România, considerând că întoarcerea în țară ar putea să îi facă bine și să îi ofere mai mult sprijin.

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