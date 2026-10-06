Flavia Mihășan, primele imagini după operația la nas! Cum arată la 3 săptămâni de la intervenție: „Respir mai bine ca niciodată”

Flavia Mihășan a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nivelul nasului în urmă cu aproximativ trei săptămâni, după ce ani la rând s-a confruntat cu probleme de sănătate. Vedeta a decis, în cele din urmă, să urmeze sfatul medicilor și să rezolve deviația de sept și problemele la nivelul valvei nazale, după ce își amânase operația de mai multe ori.

Cum arată Flavia Mihășan, la 3 săptămâni de la operația la nas Foto: arhiva Click!

La 22 de zile de la intervenție, Flavia Mihășan le-a arătat urmăritorilor cum arată nasul său și le-a povestit cum se simte după operație. Blondina a precizat că zona este încă inflamată, însă este mulțumită de felul în care evoluează recuperarea și este curioasă să vadă rezultatul final peste câteva luni.

Flavia Mihășan a publicat imaginile în timp ce se afla în mașină și a explicat că, deși inflamația nu a dispărut complet, schimbările de la o zi la alta sunt vizibile. Vedeta este cu atât mai încântată cu cât intervenția a avut și un efect important asupra respirației.

„Este incredibil cum de la o zi la alta se modifică situația cu nasul. E clar că e în continuare inflamat, dar dacă așa arată (și se simte) după 22 de zile... abia aștept să văd cum va fi în 3 luni. Așa că poate, totuși, nu ar fi trebuit să aștept 10 ani să fac asta. Respir mai bine ca niciodată!”, a scris Flavia Mihășan, pe Instagram.

De ce și-a amânat Flavia Mihășan operația timp de 10 ani

Intervenția nu a fost făcută din dorința de a-și schimba aspectul fizic, ci pentru a rezolva problemele medicale cu care se confrunta de mai mulți ani. Medicii îi recomandaseră operația, însă teama de intervenție și de rezultatul final au făcut-o pe Flavia să tot amâne momentul.

Vedeta a povestit că a ajuns în repetate rânduri la controale, iar concluzia specialiștilor a rămas aceeași. Cu toate acestea, frica a fost mai puternică decât dorința de a rezolva problema.

Mai mult, Flavia Mihășan a ajuns să se programeze de trei ori pentru operație, dar de fiecare dată a renunțat înainte de intervenție. După un deceniu în care a tot amânat momentul, a decis în cele din urmă să facă pasul.

„Ani de zile am tot mers la controale, iar diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică. Dacă nu o să iasă”, povestea Flavia Mihășan, pe Instagram.