Flavia Mihășan, de nerecunoscut după operația la nas! Cum arată vedeta la 12 zile de la intervenție: „Nu pot să cred!”

Flavia Mihășan (41 de ani) a făcut, în sfârșit, pasul pe care l-a amânat mai bine de un deceniu.

Foto: Flavia Mihășan - Instagram

Vedeta s-a operat la nas, după ani întregi în care problemele de respirație i-au dat mari bătăi de cap. Deși medicii îi recomandaseră intervenția, frica a făcut-o să renunțe de nu mai puțin de trei ori. Acum, la 12 zile de la operație, Flavia a arătat și primele rezultate, într-un video postat pe rețelele de socializare.

Flavia Mihășan și-a făcut curaj după 10 ani de frică

Într-un video postat recent pe TikTok, Flavia Mihășan s-a dezvăluit și a povestit despre problemele ce au determinat-o să ajungă, în cele din urmă, pe masa de operație. Nu a fost un moft, despre o schimbare de ordin estetic, ci chiar o problemă medicală. Vedeta spune că avea o deviație de sept foarte mare, însoțită de o disfuncție a valvei nazale, care îi afecta serios respirația.

„În sfârșit, am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste 10 ani. M-am operat la nas! Chinuiala mea a durat o veșnicie. Aveam o deviație de sept foarte mare și o superbă disfuncție a valvei nazale. Adică pe românește: mi se lipeau nările când respiram. Pur și simplu simțeam că nu am niciodată suficient de mult aer, iar asta mă obosea teribil”, a povestit Flavia Mihășan.

S-a programat de trei ori la operație, dar a renunțat de fiecare dată

Problemele de sănătate nu erau unele recente. Flavia spune că a mers la controale ani la rând, iar diagnosticul primit era de fiecare dată același. Medicii îi recomandau intervenția chirurgicală. Cu toate acestea, teama de operație a făcut-o să amâne mereu momentul.

Mai mult, vedeta a dezvăluit că a ajuns să își programeze operația de trei ori, însă de fiecare dată s-a răzgândit înainte de intervenție.

„Ani de zile am tot mers la controale, iar diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică. Dacă nu o să iasă?”, a mai spus vedeta.

După mai bine de zece ani de ezitări, Flavia Mihășan spune că a găsit medicul care să îi ofere încrederea necesară, astfel că a reușit să-și învingă teama și să facă intervenția.

Cum arată Flavia Mihășan la 12 zile după intervenția necesară

La doar 12 zile de la operație, Flavia le-a arătat urmăritorilor săi cum arată acum. Rezultatul pe care îl vede în oglindă nu este însă cel definitiv, pentru că nasul se află încă în proces de vindecare.

Vedeta a explicat că inflamația se va reduce treptat, iar forma nasului va continua să se modifice pe măsură ce trece timpul.

„În timp o să se mai desumfle și o să coboare și vârful nasului. Nu pot să cred”, a spus Flavia Mihășan, vizibil surprinsă și emoționată de schimbare.

După ani întregi în care teama a pus stăpânire pe ea și a făcut-o să amâne operația, Flavia Mihășan poate spune acum că a bifat una dintre schimbările pe care și le dorea de mai bine de un deceniu.