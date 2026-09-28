Gina Pistol a renunțat la un obicei care o împiedica să slăbească. Ce a schimbat după 40 de ani

Gina Pistol a reușit să slăbească treptat, într-un proces care a durat mai bine de un an. Vedeta a dezvăluit ce obicei alimentar a eliminat pentru a-și recăpăta silueta și de ce a înțeles, după vârsta de 40 de ani, că trebuie să își schimbe stilul de viață. Prezentatoarea consideră că alimentația are un rol esențial în procesul de slăbire, chiar mai important decât sportul.

Obiceiul prost la care a renunțat Gina Pistol pentru a putea slăbi Foto: Instagram

Vedeta a povestit că, în timpul filmărilor, obișnuia să consume diverse gustări, fără să le considere mese propriu-zise. Aceste mici „ciuguleli” îi afectau însă alimentația, motiv pentru care a decis să renunțe la ele și să își stabilească mese clare.

„Alimentația este 70%, dacă nu 80%, după care sportul, mișcarea, restul. Este foarte important. Ce am schimbat acum la mine, de fapt, deși e un proces de un an și ceva, n-am slăbit peste noapte. Am slăbit într-un an și ceva.

La filmări n-am mai ciugulit, pentru că ne punea Ramona, fata noastră din echipă, ne punea pe masă alune, o grămadă de chestii și ciuguleam. Și la sfârșitul zilei ziceam: „Măi dar n-am mâncat nimic”, adică nu înțeleg de ce m-am îngrășat, că n-am mâncat nimic, dar, de fapt, nu iei în calcul acele mici ciuguleli, știi?

Să ai niște mese foarte bine definite. După 40 de ani, mai puține mese, mai multă proteină, este o întreagă schemă. Pentru că mi-am dat seama după 40 de ani că tot ce funcționa înainte nu mai funcționează acum. Mișcarea, într-adevăr, este foarte importantă, dar mâncarea e cea mai importantă”, a declarat Gina Pistol pentru Unica.

De ce a făcut o pauză de la sală

Deși consideră mișcarea importantă, Gina Pistol a recunoscut că nu a mai ajuns la sală de aproximativ patru luni. O vară aglomerată, cu filmări și deplasări prin țară, a împiedicat-o să își păstreze rutina de antrenamente. Acum, după încheierea filmărilor, vedeta intenționează să revină la sport.

„Nu prea am ajuns. De vreo 4 luni n-am mai ajuns la sală. Pentru că am avut o vară foarte plină, am avut multe deplasări prin țară și mi-a fost greu atunci când aveam o zi sau două zile libere, mi-era foarte greu să mă adun, să mă duc la sală.

Și prefer să nu merg la sală dacă sunt obosită, pentru că ori nu fac bine exercițiile, ori mă duc degeaba. Și acum că am terminat filmările, o să mă reapuc de mișcare. Dar am realizat că fac parte dintr-o categorie de oameni care trebuie să facă sport toată viața pentru că îmi face bine la cap, nu doar fizic”, mai spune Gina Pistol, prezentatoarea „MasterChef”, pentru sursa citată.