 La 82 de ani, se antrenează fără oprire! „Am nevoie să-mi ţin corpul în mişcare”
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La 82 de ani, se antrenează fără oprire! „Am nevoie să-mi ţin corpul în mişcare”

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La 82 de ani, Annie Judis demonstrează că vârsta nu este un obstacol atunci când vine vorba despre performanţă. Fosta vedetă Playboy a intrat în Cartea Recordurilor Guinness de nu mai puţin de 14 ori, iar acum continuă să-şi testeze limitele.

Annie Judis face sport în fiecare zi
Annie Judis face sport în fiecare zi Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

Cunoscută în trecut drept Jean Bell, Annie a avut o viaţă plină de apariţii în lumina reflectoarelor. A studiat administrarea afacerilor la Texas Southern University, apoi a participat la concursuri de frumuseţe, visând să devină actriţă. A apărut de mai multe ori în revista Playboy şi a devenit, în ianuarie 1970, prima femeie de culoare care a apărut pe coperta publicaţiei, alături de alte modele.

Annie Judis a pozat în revista Playboy în 1970
Annie Judis a pozat în revista Playboy în 1970 Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

Ulterior, a avut o scurtă carieră în actorie, cu apariţii în filme şi producţii de televiziune. Annie a avut şi o relaţie cu actorul Richard Burton, iar în noiembrie 1986 s-a căsătorit cu omul de afaceri Gary Karl Judis, după o relaţie de opt ani. Astăzi, viaţa lui Annie este în continuare activă. Femeia spune că îşi pune sănătatea pe primul loc. „Am nevoie să-mi ţin corpul în mişcare şi să rămân sănătoasă. Am crezut întotdeauna că sănătatea este cea mai importantă”, a povestit ea. Cu aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram, Annie îşi prezintă antrenamentele şi încercările de a doborî recorduri, încurajându-i pe oameni să facă mişcare indiferent de vârstă. Vedeta spune că nici măcar nu şi-a dat seama cât de activă era până când a început să posteze imagini şi videoclipuri online. Atunci, oamenii au început să-i ceară chiar şi certificatul de naştere, nevenindu-le să creadă ce vârstă are.

Are la activ 14 recorduri mondiale
Are la activ 14 recorduri mondiale Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

Ideea de a ajunge în Cartea Recordurilor Guinness i-a venit în urma unui vis. Annie a povestit că s-a trezit într-o dimineaţă cu gândul că trebuie să-şi transforme visul în realitate şi şi-a sunat imediat prietena, Janice, căreia i-a spus că vrea să intre în Cartea Recordurilor Guinness. Cu ajutorul acesteia, şi-a depus candidatura şi a început să se antreneze. Primul record l-a stabilit la 75 de ani şi 92 de zile, devenind cea mai vârstnică femeie care a participat la o competiţie de sărit coarda. 

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