Tom Cruise, de nerecunoscut la 64 de ani. A apărut cu părul roșu și cizme cu toc la premiera noului său film

Tom Cruise a luat prin surprindere pe toată lumea marți seară, la premiera filmului Digger, unde a apărut cu părul roșu și cu o pereche de cizme cu toc, un look complet diferit de imaginea sa obișnuită.

Tom Cruise, de nerecunoscut la 64 de ani Foto: 2025 Getty Images / GARETH CATTERMOLE

Tom Cruise, apariție surprinzătoare la premiera noului său film

Actorul de 64 de ani și-a făcut apariția pe covorul roșu de la Leicester Square într-un costum impecabil și ochelari de soare, afișând noua transformare stilistică, potrivit Daily Mail.

Tom Cruise, de nerecunoscut la 64 de ani Foto: Reuters

Schimbarea vine după ce Cruise a trecut printr-un proces amplu de caracterizare pentru rolul din Digger, filmul regizat de Alejandro González Iñárritu.

Pentru a-l interpreta pe magnatul petrolier Digger Rockwell, un miliardar care declanșează accidental o criză ecologică globală, actorul a purtat un costum întreg, proteze faciale și a adoptat un look complet diferit: păr alb subțiat, burtă proeminentă și accent sudist.

Foto: Youtube

Trailerul a stârnit reacții entuziaste, mulți fani remarcând că actorul este „de nerecunoscut” și sugerând chiar că rolul ar putea să-i aducă o nominalizare la Oscar.

La premiera din Londra au fost prezenți și colegii săi de distribuție, printre care Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Riz Ahmed și Sophie Wilde. Filmările pentru Digger au avut loc în Marea Britanie, pe parcursul a șase luni, iar posterul oficial descrie producția drept „o comedie de proporții catastrofale”.

Iñárritu, câștigător a patru premii Oscar, cunoscut pentru Birdman și The Revenant, a lăudat transformarea radicală a lui Cruise, spunând că actorul „a dus în acest rol întreaga sa carieră”. Cruise însuși i-ar fi mărturisit regizorului: „Mi-au trebuit 40 de ani să ajung la acest personaj”, sugerând că Digger marchează una dintre cele mai îndrăznețe și neobișnuite interpretări ale sale.

Cine îi citește scenariile lui Tom Cruise înainte să accepte un rol

Invitat în podcastul „New Heights”, actorul a dezvăluit că îi pune chiar pe regizori și pe scenariști să îi citească scenariul cu voce tare înainte să decidă dacă acceptă un rol.

Nu este vorba despre comoditate sau aroganță, spune el, ci despre o strategie prin care vrea să descopere povestea exact așa cum o văd creatorii ei. „Nu vreau ca propriile mele idei să invadeze textul din prima. Vreau să înțeleg cum îl comunică ei”, explică starul din „Misiune imposibilă”.

În timp ce ascultă, Tom Cruise încearcă să se comporte ca un spectator obișnuit și, cu popcornul în mână, își pune întrebări simple: mă emoționează povestea, sunt implicat în ea, unde îmi pierd atenția și de ce? Abia după aceea începe să vină cu propriile propuneri și interpretări ale textului.

Cruise susține că acest proces îi ajută pe toți să ajungă la aceeași viziune asupra filmului. El merge și mai departe, cerând să afle cum văd eregozorii și scenariștii costumele, luminile și munca celorlalte departamente tehnice, înainte de a-și construi el însuși personajul.