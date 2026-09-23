Scandal uriaș pentru moștenirea lui Dolly Parton: acuzații de șantaj, amenințări și un ordin de protecție

Imperiul financiar al legendarei Dolly Parton este zguduit de un scandal judiciar la scurt timp după trecerea acesteia în neființă. Managerul artistei cere un ordin de protecție împotriva nepotului cântăreței, acuzat de șantaj, mesaje de intimidare și amenințări de distrugere a brandului.

Scandal pentru averea actriței Dolly Parton Foto: arhivă

La doar o lună de la dispariția regretatei regine a muzicii country Dolly Parton, răpusă de cancer, procedurile stricte de administrare a averii sale colosale au fost aruncate într-un conflict deschis.

Ordin de restricție cerut de urgență împotriva nepotului lui Dolly Parton, Bryan Seaver

Plângerea judiciară a fost înaintată de „She’s Alive”, entitatea juridică desemnată oficial să protejeze afacerile, mărcile și proprietatea profesională a artistei, condusă de Danny Nozell, managerul istoric al lui Dolly Parton, potrivit CNN.

Documentele depuse la dosar solicită emiterea de urgență a unui ordin temporar de protecție împotriva lui Bryan Seaver și denunță o degradare periculoasă a comportamentului acestuia în ultimele săptămâni.

Situația a devenit critică după ce Nozell a decis concedierea imediată a lui Seaver și rezilierea contractului cu firma acestuia de pază, Squadron Augmented Protection Services, invocând o conduită abuzivă și terorizantă care a făcut imposibilă orice formă de colaborare profesională. Până în acest moment, Seaver nu a transmis un punct de vedere oficial la solicitările presei internaționale.

Mesaje de amenințare și delir de grandoare: „Traficant internațional de arme”

Dosarul trimis în fața magistraților cuprinde un volum consistent de probe scrise, constând într-o serie de mesaje text și e-mailuri expediate de nepotul artistei chiar în perioada premergătoare decesului acesteia și continuate după tragedie.

Relația este cu atât mai frapantă cu cât Seaver fusese o persoană de maximă încredere, aleasă personal de Dolly Parton pentru a transmite public anunțul oficial al stingerii sale din viață.

Conform probatoriului depus de managerul Danny Nozell, comunicările trimise de Seaver au început cu tentative clare de șantaj, constând în amenințări directe că va distruge imaginea și brandul public al artistei dacă nu îi sunt satisfăcute cererile.

Ulterior, după moartea vedetei, mesajele au căpătat un ton tot mai bizar și agresiv, bărbatul bucurându-se ostentativ de celebritatea obținută peste noapte și ajungând să se autointituleze în fața administratorilor drept un „traficant internațional de arme”.

Instanța urmează să analizeze probele și să decidă măsurile de securitate necesare pentru protejarea echipei și a patrimoniului lăsat în urmă de artistă.