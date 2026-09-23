Procesul dintre Lidia Buble și Răzvan Simion continuă. Ce a stabilit instanța?

Lidia Buble și Răzvan Simion au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, însă relația lor a ajuns la final în anul 2020. Deși povestea de iubire s-a încheiat de ani buni, socotelile dintre cei doi foști parteneri par să fie departe de final.

Lidia Buble și Răzvan Simion. Foto: Facebook

Ce s-a întâmplat în procesul Lidia Buble - Răzvan Simion

De curând, CANCAN a anunțat că procesul dintre cei doi a ajuns într-un nou punct important, după ce Tribunalul București a analizat, la termenul din 8 septembrie 2026, expertiza contabilă realizată în dosar. Raportul care trebuia să clarifice situația banilor nu a reușit însă să lămurească toate aspectele, iar instanța a solicitat noi calcule.

De asemenea, avocatul Lidiei Buble a susținut că anumite plăți făcute către societatea artistei au fost tratate în raport ca și cum ar fi fost achitate direct acesteia. Apărarea cântăreței a cerut ca banii plătiți firmei să fie separați de sumele achitate direct Lidiei, pentru a se putea stabili exact ce bani a primit artista.

Ce susțin reprezentanții lui Răzvan Simion

De cealaltă parte, reprezentanții lui Răzvan Simion susțin că plățile către societatea Lidiei Buble trebuie luate în calcul, întrucât acestea ar fi fost făcute în legătură cu prestațiile artistei. „A face abstracție de acele plăți înseamnă a plăti încă o dată către reclamantă”, a fost poziția exprimată de avocatul prezentatorului.

Instanța nu a tranșat deocamdată disputa, ci a dispus efectuarea unui nou calcul, care să evidențieze separat plățile făcute direct către Lidia Buble. În dosar au mai fost discutate aspecte legate de TVA, baza de calcul și documentele contabile depuse de părți.

Deocamdată, nu s-a stabilit dacă Răzvan Simion sau societatea implicată îi datorează Lidiei Buble o anumită sumă și nici valoarea unei eventuale creanțe. Procesul a fost amânat pentru 8 decembrie 2026, când noile calcule ar urma să clarifice situația banilor.

Răzvan Simion: „Lidia nu mai este fericită lângă mine”

Despre despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion mărturisea, în urmă cu câțiva ani, că perioada respectivă a venit cu multă introspecție și cu lecții importante despre iubire și despre propria persoană.

„Au fost ani în care m-am iubit prea puțin, în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac.

Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.

Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer, când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine, vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, a scris Răzvan Simion pe contul său de Instagram.