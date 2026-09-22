Marisa Paloma pregătește nunta. Ce planuri are vedeta pentru marele eveniment. „Noi așa ne dorim”

Marisa Paloma și Liviu Stanciu sunt împreună de aproape un deceniu, iar nunta pare să fie următorul pas important din povestea lor. Cei doi s-au cunoscut în 2017, în culisele emisiunii „Bravo, ai stil!”, iar relația lor s-a transformat, în timp, într-o familie.

Marisa Paloma Foto: Arhivă

Liviu Stanciu a cerut-o în căsătorie pe Marisa în august 2020, după mai bine de trei ani de relație. Un an mai târziu, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Iris Nicole, care s-a născut în decembrie 2021.

Deși sunt logodiți de câțiva ani, cei doi nu au stabilit încă data nunții, locația sau detaliile legate de rochia de mireasă. Marisa a explicat de ce marele eveniment a fost amânat până acum.

Marisa Paloma, despre motivul pentru care nunta a fost amânată

Influencerița spune că în ultimii ani au existat mai multe schimbări importante în viața familiei. Nașterea fiicei lor, relocarea salonului pe care îl deține și mutarea într-o casă nouă au fost prioritățile cuplului.

Marisa Paloma a mărturisit că nu a fost vorba doar despre lipsa timpului. Ea consideră că pentru organizarea unei nunți este nevoie și de o anumită stare de spirit și de disponibilitatea de a se implica în toate pregătirile.

„Dincolo de timp, cred că nu am fost în energia potrivită. Adică e important că atunci când faci pasul ăsta, să fii pregătit și mental pentru asta. Și să ai energie, să te implici, să nu ai alte probleme pe cap”, a explicat Marisa pentru cancan.ro.

Acum, după ce lucrurile s-au mai așezat, cei doi iau din nou în calcul organizarea evenimentului. Marisa spune că își dorește ca nunta să aibă loc anul viitor, însă deocamdată nu există o dată stabilită.

„Noi așa ne dorim, ca la anul să se întâmple, dar cu siguranță veți afla. Cred că undeva pe la final de an sau început de an viitor ar trebui deja să știm”, a declarat aceasta.

Nici rochia, nici locația nu au fost alese

În ceea ce privește pregătirile, Marisa Paloma a recunoscut că momentan nu a fost stabilit aproape niciun detaliu. Nu există încă o dată exactă, o locație sau o rochie de mireasă aleasă.

Pentru influenceriță, cel mai important este ca cei doi să stabilească mai întâi ziua în care va avea loc ceremonia.

Marisa a dezvăluit însă că și-ar dori ca nunta să fie într-o zi de 20. Acest număr are o semnificație specială pentru cuplu, deoarece mai multe momente importante din viața lor sunt legate de această dată.

„Mi-aș dori să fie o dată de 20. 20 e ziua noastră, numărul nostru norocos. Pe 20 ne-am cunoscut, pe 20 sunt născută eu, e născut soțul. Multe lucruri s-au întâmplat pe 20”, a povestit Marisa.

Vedeta a precizat că nici măcar calendarul nu l-a verificat pentru a vedea când ar putea fi disponibilă o astfel de dată. Totul urmează să fie stabilit în perioada următoare.

Cei doi și-au propus să discute serios despre nuntă la finalul acestui an sau cel târziu la începutul anului viitor. În funcție de celelalte proiecte pe care le vor avea, evenimentul ar putea fi organizat anul viitor sau ar putea fi amânat.

Pentru Marisa, căsătoria nu este însă ceea ce definește relația dintre doi oameni. Ea consideră că familia pe care au construit-o împreună reprezintă deja un angajament important.

„Nu mi se pare, sincer, așa o chestiune atât de importantă în viața unor îndrăgostiți, în viața unui cuplu. Noi deja am trecut de perioada aia în care, nu știu, poate alții zic că doar căsătoria atestă o relație cu adevărat. Deja avem și un copil împreună, ne-am mutat la casă împreună. Tot ceea ce facem, facem împreună. Adică nu un act dictează cum funcționează lucrurile într-o relație”, a spus ea.

Un alt subiect despre care Marisa Paloma nu își dorește să fie întrebată este o eventuală sarcină. Influencerița consideră că astfel de întrebări sunt intruzive și că anunțul unei sarcini ar trebui făcut de persoana în cauză atunci când se simte pregătită.

Marisa a povestit că ultima dată când a fost întrebată dacă este însărcinată s-a întâmplat cu câteva luni în urmă, după ce publicase un material video pe internet. Hainele pe care le purta în acel moment i-au făcut pe unii dintre urmăritori să creadă că ar putea ascunde o sarcină.