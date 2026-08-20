 Marisa Paloma, dezvăluiri despre casa visurilor. Suma uriașă investită în panourile solare și grădină
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Marisa Paloma, dezvăluiri despre casa visurilor. Suma uriașă investită în panourile solare și grădină

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Marisa Paloma nu s-a ferit deloc să vorbească despre banii investiți în casa visurilor ei. După avalanșa de întrebări primite, influencerița le-a spus fanilor exact cât a scos din buzunar.

Cât a investit Marisa în casa ei/sursă foto: arhivă
Cât a investit Marisa în casa ei/sursă foto: arhivă

Marisa își construiește casa visurilor

Marisa Paloma nu s-a ascuns deloc când a venit vorba de banii investiți în casa visurilor ei. Influencerița a fost bombardată cu întrebări despre costuri, așa că influencerița le-a spus fanilor exact cât a scos din buzunar.

Pentru panourile solare, Marisa a plătit 23.000 de euro, iar pentru amenajarea spațiului verde, atât în fața casei, cât și în spate, să nu treacă de 30.000 de euro, însă a recunoscut că totul depinde de ofertă și de cât de „pretențioasă” va fi lucrarea.

„Sper eu ca toată grădina, la finalizare, și cea din față, și cea din spate, să nu depășească 30.000 de euro, dar o să vedem și panourile solare costă undeva la 23.000 de euro”, a declarat Marisa Paloma, pe Instagram.

Influencerița a avut o inundație în casă

În martie, Marisa Paloma povestea că o vacanță în Dubai a fost anulată chiar în ziua plecării, după ce casa a fost inundată. 

„Da, am anulat biletul, fix cu o zi după ce s-a întâmplat în Dubai. Adică în ziua în care s-a întâmplat, noi trebuia să plecăm în ziua următoare, la o zi distanță. Și am anulat oricum zborul. Chiar dacă nu anulăm,  noi nu mai aveam cum să mergem. Și am avut mare noroc, am putut să schimbăm destinația și am fost în Atena până la urmă. N-am mai fost 7 zile, am fost 5, dar mai bine că am lipsit mai puțin de acasă, de la fetița mea care mi-a dus dorul. Am fost într-o vacanță cu fetele și fetița a rămas acasă cu soțul”, a declarat atunci influencerița.

Pentru ce este cunoscută Marisa

Marisa a participat în sezonul doi al show-ului „Bravo ai stil!” și a câștigat atunci titlul de „cea mai stilată femeie din România”. Ulterior, ea a investit într-un salon de înfrumusețare și a declarat că participarea la concursul de modă i-a deschis noi oportunități în viață.

Momentul cheie a fost fix momentul în care am câștigat. După care, următorul moment cheie a fost când am deschis salonul de înfrumusețare, primul salon, în urmă cu 4 ani și jumătate. De fapt, apogeul a fost momentul în care l-am deschis pe al doilea.

Și cam astea au fost momentele cheie din punct de vedere al vieții profesionale, pentru că o dată cu asta a crescut foarte mult și partea de influencing și de activări și acum lucrurile se arată foarte bine”, a declarat Marisa Paloma, pentru cancan.ro.

Pe lângă succesul în afaceri, Marisa Paloma reușește să jongleze cu toate sarcinile, asumându-și și rolul de mamă pentru fiica ei, pe care o are alături de Liviu Stanciu: 

„Cunosc viața de antreprenor foarte bine de niște ani încoace! Cum e viața de mămică mai bine zis!? E bună, e din ce în ce mai bună și asta nu poate decât să mă bucure, dar este plină. E prea plină poate! Pare că mă descurc să echilibrez viața profesională și pe cea de familie. Sunt convinsă că e loc de mai bine, ca în orice până la urmă, dar momentan sunt pe linia aia de plutire”, a mai spus câștigătoarea „Bravo, ai Stil!”.  

Ghid de cumpărături

dani otil instagram jpg
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat” Vedete românești
lidl jpg
Lidl retrage de la raft un produs iubit de români. Conține o bacterie care cauzează afecțiuni gastrointestinale Național
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cristi are 17 ani şi livrează mâncare ca să-şi cumpere un scuter: "Vreau să nu mai cer bani de la părinţi" observatornews.ro
image
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat iar, pentru că nu are încă judecător www.antena3.ro
image
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Cât curent consumă casa chiar și când nu folosești nimic. Aparatele care trag energie 24 de ore din 24 playtech.ro
image
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan și Prințul Harry revin în Marea Britanie, după 6 ani de rezidență în SUA. Archie și Lilibet vor începe școala în Anglia okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
diana lupescu captura video jpg
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau” Vedete românești
dani otil instagram jpg
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat” Vedete românești
image png
Cât de frumoasă este soacra lui Culiță Sterp? În ce ipostaze s-a pozat Daniela Iliescu alături de mama ei Vedete românești
FotoJet (16) jpg
VideoIoana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu” Vedete românești
image png
VideoTraseul montan care a impresionat-o pe Delia Matache: „Doamne, cât e de frumos” Vedete românești
FotoJet (15) jpg
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, fotografie rară alături de cei doi băieți ai lor: „Familia mea, totul pentru mine” Vedete românești
banner raluca angels png
#Exclusiv Click!
Câți bani o costă pe „mama eroină” din trupa Angels rechizitele celor 5 copii: „Unii au dorințe scumpe” Vedete românești
FotoJet (14) jpg
Gestul Oanei Radu în timpul unui concert, după ce un spectator i-a îndreptat laserul spre ochi „Mă disperați!” Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net