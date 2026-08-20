Marisa Paloma, dezvăluiri despre casa visurilor. Suma uriașă investită în panourile solare și grădină

Marisa Paloma nu s-a ferit deloc să vorbească despre banii investiți în casa visurilor ei. După avalanșa de întrebări primite, influencerița le-a spus fanilor exact cât a scos din buzunar.

Marisa își construiește casa visurilor

Marisa Paloma nu s-a ascuns deloc când a venit vorba de banii investiți în casa visurilor ei. Influencerița a fost bombardată cu întrebări despre costuri, așa că influencerița le-a spus fanilor exact cât a scos din buzunar.

Pentru panourile solare, Marisa a plătit 23.000 de euro, iar pentru amenajarea spațiului verde, atât în fața casei, cât și în spate, să nu treacă de 30.000 de euro, însă a recunoscut că totul depinde de ofertă și de cât de „pretențioasă” va fi lucrarea.

„Sper eu ca toată grădina, la finalizare, și cea din față, și cea din spate, să nu depășească 30.000 de euro, dar o să vedem și panourile solare costă undeva la 23.000 de euro”, a declarat Marisa Paloma, pe Instagram.

Influencerița a avut o inundație în casă

În martie, Marisa Paloma povestea că o vacanță în Dubai a fost anulată chiar în ziua plecării, după ce casa a fost inundată.

„Da, am anulat biletul, fix cu o zi după ce s-a întâmplat în Dubai. Adică în ziua în care s-a întâmplat, noi trebuia să plecăm în ziua următoare, la o zi distanță. Și am anulat oricum zborul. Chiar dacă nu anulăm, noi nu mai aveam cum să mergem. Și am avut mare noroc, am putut să schimbăm destinația și am fost în Atena până la urmă. N-am mai fost 7 zile, am fost 5, dar mai bine că am lipsit mai puțin de acasă, de la fetița mea care mi-a dus dorul. Am fost într-o vacanță cu fetele și fetița a rămas acasă cu soțul”, a declarat atunci influencerița.

Pentru ce este cunoscută Marisa

Marisa a participat în sezonul doi al show-ului „Bravo ai stil!” și a câștigat atunci titlul de „cea mai stilată femeie din România”. Ulterior, ea a investit într-un salon de înfrumusețare și a declarat că participarea la concursul de modă i-a deschis noi oportunități în viață.

„Momentul cheie a fost fix momentul în care am câștigat. După care, următorul moment cheie a fost când am deschis salonul de înfrumusețare, primul salon, în urmă cu 4 ani și jumătate. De fapt, apogeul a fost momentul în care l-am deschis pe al doilea.

Și cam astea au fost momentele cheie din punct de vedere al vieții profesionale, pentru că o dată cu asta a crescut foarte mult și partea de influencing și de activări și acum lucrurile se arată foarte bine”, a declarat Marisa Paloma, pentru cancan.ro.

Pe lângă succesul în afaceri, Marisa Paloma reușește să jongleze cu toate sarcinile, asumându-și și rolul de mamă pentru fiica ei, pe care o are alături de Liviu Stanciu:

„Cunosc viața de antreprenor foarte bine de niște ani încoace! Cum e viața de mămică mai bine zis!? E bună, e din ce în ce mai bună și asta nu poate decât să mă bucure, dar este plină. E prea plină poate! Pare că mă descurc să echilibrez viața profesională și pe cea de familie. Sunt convinsă că e loc de mai bine, ca în orice până la urmă, dar momentan sunt pe linia aia de plutire”, a mai spus câștigătoarea „Bravo, ai Stil!”.