Ce fel de tată este Tavi Colen. Cum îl educă pe Mario și de ce nu îi spune niciodată „Nu”

Tavi Colen nu este doar un artist cunoscut, ci și un tată implicat în viața fiului său, Mario, care de curând a împlinit vârsta de 19 ani. Fost component al trupei Talisman, cântărețul a vorbit despre relația pe care o are cu adolescentul și despre modul în care a ales să-l educe.

Tavi Colen alături de Emma și Mario. Foto: Instagram

Ce fel de tată este Tavi Colen

Pentru Tavi Colen, comunicarea cu un copil ajuns la adolescență trebuie făcută cu multă atenție. Artistul spune că a renunțat să pornească discuțiile prin refuzuri directe, după ce a observat că un simplu „nu” poate avea efectul opus celui dorit.

„Să nu înceapă niciodată o discuție cu un adolescent de 18 ani cu: Nu! Să nu-i spună: Nu ai voie! sau Nu faci asta!, pentru că atunci l-ai pierdut de tot”, a declarat Tavi Colen pentru Spynews.

La ce strategie a apelat Tavi Colen

În loc să îi interzică fiului său anumite lucruri, cântărețul preferă să formuleze ceea ce își dorește într-un mod mai puțin autoritar. Astfel, Mario are libertatea de a lua singur decizia, fără să simtă că părintele îi impune ceva.

Tavi Colen spune că această strategie s-a dovedit eficientă în relația cu fiul său și că, în multe situații, preferă să-i explice ce și-ar dori de la el, în loc să-i spună categoric ce nu are voie să facă.

„Îi spun așa: Mi-aș dori foarte tare să te culci la ora 12:00 și să nu mai pierzi timpul pe laptop... Funcționează în 70% din cazuri. Am învățat asta din propriile greșeli și din viață”, a mai spus artistul.

Emma și Tavi Colen, cununie pornită de la o glumă

Tavi Colen și Emma de la ZU formează un cuplu de mai mult timp, iar artista i-a fost alături solistului atât în viața personală, cât și în relația cu fiul său, Mario. Recent, cei doi au fost invitați în podcastul lui Cătălin Măruță, unde au dezvăluit un episod mai puțin obișnuit din povestea lor.

Cununia lor religioasă nu a fost pregătită dinainte și nici nu făcea parte din planurile lor pentru acea zi. Deși Emma și Tavi purtau deja verighete, cei doi nu aveau nimic oficial. Ideea unei cununii a apărut în timpul unei petreceri la care se aflau, printre alții, Dan Bittman și Romică Țociu.

În spirit de glumă, prietenii le-au propus celor doi să se cunune chiar atunci. Momentul ar fi putut rămâne doar o glumă dacă nu s-ar fi aflat că preotul urma să ajungă în aceeași zi la casa unde avea loc petrecerea.

„A fost o glumă până când a venit preotul”, au povestit Emma și Tavi Colen.

Așa s-a ajuns ca o petrecere obișnuită să se transforme într-un moment important pentru cei doi. Pentru că nu se pregătiseră pentru ceremonie, toate detaliile au fost puse la punct pe loc.

Emma: „Aveam o geacă invers luată”

Nici Emma nu avea o ținută specială pentru cununie. Artista a povestit că purta o geacă luată pe dos, însă tocmai lipsa oricărei pregătiri a făcut ca momentul să fie unul memorabil.

„Eu aveam o geacă invers luată. A fost atât de autentic momentul, nici dacă îl organizam nu ieșea așa, a fost senzațional”, a spus Emma.

Ceremonia s-a desfășurat în condiții neobișnuite, fără ca cei prezenți să fi avut pregătite toate lucrurile necesare. Romică Țociu a ajuns să aibă și un rol important în cadrul ceremoniei, intrând în postura de naș.