 „Mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură”. Dana Nălbaru, schimbare de look: cum arată acum
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„Mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură”. Dana Nălbaru, schimbare de look: cum arată acum

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Fosta solistă a trupei Hi-Q marchează pragul unei jumătăți de veac cu mult curaj, simplitate și libertate asumată. Recent, partenera lui Dragoș Bucur a apelat și la o schimbare de look. Iată cum arată acum. 

Dana Nălbaru schimbare de look
Dana Nălbaru schimbare de look Foto: Instagram

Plecată într-o vacanță de o lună în Italia, Dana Nălbaru a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online un gest spontan inspirat de atmosfera italiană.

Dana Nălbaru, gest spontan la 50 de ani în Grado: „Mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură”

Aflată pe coasta Mării Adriatice, artista a adoptat un stil complet nou fără să apeleze la vreun salon de înfrumusețare. Decizia a venit natural, pe fondul stării de libertate resimțite în timpul călătoriei sale în peninsulă.

„Luna aceasta împlinesc 50 de ani. Am plecat acum câteva zile într-o vacanță de-o lună și, inspirată de «aerul italian», mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură. Sunt în Grado acum și-mi place cum îmi stă părul”, a povestit Dana Nălbaru, afișând un look relaxat și fresh care a atras numeroase aprecieri din partea publicului.

O viață tihnită la țară: decizia Danei Nălbaru de a părăsi Capitala pentru Moșteni-Greci

Dincolo de escapadele spontane, viața Danei Nălbaru și a soțului ei, actorul Dragoș Bucur, s-a reconfigurat complet în ultimii doi ani și jumătate.

Cuplul a ales să lase în urmă zgomotul și agitația Bucureștiului pentru a se stabili definitiv în satul Moșteni-Greci din județul Argeș, într-o gospodărie liniștită, conectată la natură.

Mutarea la țară a fost o decizie asumată colectiv, cei doi părinți cerând acordul celor trei copii înainte de a face pasul: Sofia (18 ani), Roxana India (12 ani, fetița adoptată de cuplu) și Kadri (9 ani).

Formând una dintre cele mai trainice căsnicii din divertismentul autohton, Dragoș Bucur a explicat recent că dialogul deschis, respectul și prioritizarea familiei au stat mereu la baza longevității relației lor.

Retragerea din Hi-Q 

Schimbarea de acum amintește de transformările radicale prin care a trecut artista de-a lungul deceniilor.

La începutul anilor 2000, Dana Nălbaru cucerea topurile pop-dance românești alături de Mihai Sturzu și Florin Grozea în formula consacrată a trupei Hi-Q. Plecarea sa neașteptată din anul 2003 a marcat profund dinamica formației; deși au urmat alte soliste precum Nicoleta Drăgan sau Anya, trupa s-a destrămat în cele din urmă, lăsând în urmă hituri care au definit o generație întreagă.

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