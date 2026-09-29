Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat la țară cu acordul copiilor. Cum arată acum viața lor, departe de agitația orașului: „Nu e ușor”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au renunțat în urmă cu doi ani și jumătate la agitația din București și s-au mutat împreună cu familia în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Decizia a reprezentat o schimbare importantă inclusiv pentru copii, motiv pentru care cei doi nu au vrut să facă acest pas fără să țină cont și de părerea lor.

Dragoș Bucur, la țară împreună cu familia sa, de mai bine de doi ani Foto: Dragoș Bucur - captură Youtube

Dragoș Bucur a povestit că mutarea nu s-a produs brusc. Familia a făcut schimbarea treptat, tocmai pentru a descoperi dacă noul stil de viață li se potrivește tuturor, se arată într-un interviu acordat revistei VIVA!.

Copiii au avut un cuvânt de spus

Actorul nu consideră că decizia de a părăsi Capitala pentru un sat aflat la aproximativ două ore distanță a fost neapărat una curajoasă. Pentru familia sa a contat mai mult ceea ce își doreau de la viață.

„Noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut. Copiii au fost consultați și mutarea a fost treptată, pentru a vedea dacă ne acomodăm”, a precizat Dragoș Bucur.

Acum, după mai bine de doi ani și jumătate, actorul spune că familia s-a adaptat, chiar recunoaște că traiul la țară nu este întotdeauna simplu.

Cu ce își ocupă Dragoș Bucur timpul la țară

Animalele, grădina și pomii presupun muncă permanentă, însă tocmai aceste activități au devenit o parte importantă din viața lor.

„Este foarte adevărat, nu este ușor să trăiești la țară, cel puțin nu dacă ai animale, grădină, pomi și vrei să te și ocupi de ele. Doar că acum, la doi ani și jumătate de când ne-am mutat, noi simțim că viața nu înseamnă să vii de la muncă între patru pereți, să stai la TV, să ieși în mall și uneori să ieși în parc pentru a marca „statul în natură”.

Trezitul dimineața și băutul cafelei în fața pomilor, adunatul bălegarului, țesălatul cailor, copilitul roșiilor, colectarea mierii, adunatul ouălor, grătarul din fața casei, toate astea ne umplu viața într-un mod mult mai plăcut decât orașul. Bineînțeles, fiecare om este împlinit de altceva, iar pe noi asta ne împlinește, cel puțin în momentul de față”, a mai spus actorul.

Alegerea de a se muta la țară pare să-i fi oferit lui Dragoș Bucur exact ce căuta. Actorul spune că lucrurile simple din gospodărie îi aduc în prezent mai multă fericire decât stilul de viață pe care îl avea la oraș.