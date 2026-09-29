Connie Preda, dezvăluiri emoționante despre copilărie. Ce nu știau fanii despre concurenta de la „Asia Express”

Connie Preda, colega de echipă și buna prietenă a lui Maurice Munteanu, s-a făcut remarcată la „Asia Express” 2026 prin discreția și naturalețea sa. Recent, fondatoarea Rosumovi a vorbit despre aspecte mai puțin cunoscute din viața personală și despre experiențele care i-au influențat felul de a fi.

Connie Preda. Foto: Antena 1

Connie Preda a vorbit despre copilăria sa

Într-un interviu pentru Viva, Connie a povestit despre familia în care a crescut și despre oamenii care au avut un rol important în formarea sa. Vedeta a explicat că valorile pe care le-a dobândit încă din copilărie se regăsesc și astăzi în felul în care privește relațiile cu cei din jur.

Printre cele mai dificile momente din primii ani de viață s-a numărat pierderea tatălui său, un eveniment care a avut loc când Connie avea doar 11 ani. Ea a mărturisit că a crescut într-un mediu predominant feminin și că nu și-a cunoscut bunicii paterni.

„Sunt o fire empatică și destul de generoasă și, sigur, am avut parte de multe dezamăgiri de-a lungul vieții. Mă bucur însă că, deși pe unele le-am trăit destul de dramatic, cumva nu au reușit să mă schimbe.

Dar cred că am înțeles devreme ce fel de persoană sunt și am ales să rămân așa. Am crescut într-o familie preponderent feminină – fără să-mi cunosc bunicii paterni, iar tatăl meu a murit brusc când aveam 11 ani – și probabil că de la femeile din familia mea am moștenit generozitatea și un soi de anduranță senină.”

Ce spunea Maurice Munteanu despre colega sa de la „Asia Express”

Connie Preda este designer, fondatoarea și directorul creativ al Rosumovi, un proiect axat pe artă contemporană și evenimente creative. De-a lungul anilor, a organizat numeroase întâlniri în spații spectaculoase, iar prietenia de peste 15 ani cu Maurice Munteanu i-a adus și oportunitatea de a participa alături de el la „Asia Express”.

Criticul de modă Maurice Munteanu a povestit cum i-a făcut lui Connie propunerea de a porni împreună în aventura de la Antena 1. Cei doi s-au întâlnit la o cafea, iar Maurice nu era convins că prietena sa va accepta provocarea. Spre surprinderea lui, Connie a spus „da”.

„Eram într-o seară în oraș. Am chemat-o la o cafea, dar nu știa ce urmează să-i spun. I-am propus această formulă la care eu mă gândisem dintr-o primă fază, dar nu credeam că ea va accepta, având în vedere contextul. Connie este o persoană receptivă în general și munca de convingere nu a fost o muncă de convingere clasică, tipică”, a spus Maurice într-un interviu pentru A1.