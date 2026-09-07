 Maurice Munteanu a convins-o să facă imposibilul! Connie Preda, despre decizia de a pleca la „Asia Express”: „Nici el nu se aștepta să accept”
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Maurice Munteanu a convins-o să facă imposibilul! Connie Preda, despre decizia de a pleca la „Asia Express”: „Nici el nu se aștepta să accept”

#Asia Express
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Connie Preda și Maurice Munteanu au o prietenie care durează de 15 ani, însă „Asia Express” i-a pus pentru prima dată în postura de a face echipă într-o competiție care le-a schimbat complet rutina.

Cum a convins-o Maurice Munteanu pe Connie Preda să participe la „Asia Express”
Cum a convins-o Maurice Munteanu pe Connie Preda să participe la „Asia Express” Foto: Instagram

Pentru amândoi, acceptarea provocării a venit după propriile temeri și ezitări. Dacă Maurice Munteanu a trebuit să își învingă anxietatea legată de zbor, Connie Preda avea numeroase motive să creadă că nu ar putea lipsi de acasă timp de două luni. Cu toate acestea, cei doi au decis să pornească împreună pe Drumul Mătăsii.

Maurice Munteanu a convins-o pe Connie Preda să participe la „Asia Express”

Ideea de a forma o echipă i-a aparținut lui Maurice Munteanu. Deși inițial nu era convins că buna lui prietenă va accepta propunerea, reacția lui Connie Preda l-a surprins.

Aceasta a explicat că, în ciuda responsabilităților care o țineau acasă, simțea în același timp nevoia de o pauză și de o experiență care să o scoată din ritmul obișnuit al vieții.

Maurice m-a convins să plecăm în Asia Express, deși, când mi-a propus, nici el nu se aștepta să accept. Părea aproape imposibil să mă desprind de acasă pentru două luni, mai ales pentru că de un an și jumătate o am în grijă pe bunica mea, care suferă de Alzheimer, și îl am și pe Dor, ogarul meu. Totuși, eram și epuizată de aceste responsabilități și, poate tocmai de aceea, am spus destul de repede da. Apoi am început să caut soluții”, a declarat ea pentru viva.ro.

Maurice Munteanu a primit și în trecut invitația de a participa la emisiune, însă o problemă personală l-a făcut de fiecare dată să refuze. De această dată, a privit „Asia Express” ca pe o ocazie de a-și depăși una dintre cele mai mari temeri.

„Eu am primit și în trecut această propunere, dar anxietatea de zbor cu care m-am confruntat în ultimii ani m-a oprit, de fiecare dată. Iată că Asia Express m-a ajutat să rezolv inclusiv această problemă – am decis că, dacă nu voi face asta acum, nu o voi mai face niciodată. La prietena mea Connie nu m-am gândit din prima, fiind convins că va refuza. M-am bucurat enorm când i-am propus, totuși, și a acceptat imediat, tocmai pentru că avea, și ea, ca și mine, nevoie de o aventură – în sensul clasic al termenului”, a spus Maurice.

Odată ajunși în competiție, Connie Preda și Maurice Munteanu au descoperit rapid că aventura avea să fie mult mai solicitantă decât și-ar fi putut imagina.

Schimbările permanente de decor, oamenii necunoscuți și misiunile care îi obligau să se adapteze de la o zi la alta au transformat fiecare etapă într-o nouă provocare.

„Cred că am fost scoși complet din zona noastră de confort pe tot parcursul călătoriei. Și poate că tocmai asta a fost adevărata provocare: în fiecare zi o luam de la capăt, într-un alt oraș, interacționând cu alți oameni, cu misiuni foarte diferite ca abordare și ritm”, a declarat Connie Preda.

Maurice Munteanu, despre momentele în care nu mai putea face față presiunii

Pentru Maurice Munteanu, nu a existat neapărat un singur moment care să reprezinte punctul culminant al dificultăților întâmpinate în competiție. În schimb, presiunea constantă, oboseala și dorința de a merge mai departe au avut un impact puternic asupra sa.

Designerul a mărturisit că au existat situații în care provocările aparent simple ajungeau să pară extrem de dificile, iar ritmul competiției îl făcea să simtă că nu mai poate gândi la fel ca în viața de zi cu zi.

„Un moment particular, nu. Au existat, însă, nenumărate momente în care am cedat, mai ales atunci când provocările simple deveneau incredibil de grele: presiunea, spiritul de competiție, care se activează oricum, oboseala – toate acestea au dus către o stare de imponderabilitate, aproape. Mi se bloca mintea, nu reușeam să dezleg ghicitori simple, mintea mea refuza să participe. E ceva ce nici nu pot explica foarte bine – ritmul de acolo nu poate fi comparat cu nimic”.

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