 Scântei între Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat între cele două: „Ne-am certat”
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Scântei între Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat între cele două: „Ne-am certat”

#Asia Express
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Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au pornit împreună într-una dintre cele mai dure aventuri ale vieții lor, la „Asia Express”. Cele două artiste se cunosc de ani buni și au fost obișnuite să se întâlnească în contexte pline de voie bună, însă competiția de pe Drumul Mătăsii le-a arătat și o cu totul altă față a relației lor.

Oana Tomoiagă spune tot despre certurile cu Mirela Vaida la „Asia Express”
Oana Tomoiagă spune tot despre certurile cu Mirela Vaida la „Asia Express” Foto: Instagram

Înainte de debutul noului sezon, Oana Tomoiagă a vorbit deschis despre momentele tensionate pe care le-a trăit alături de Mirela Vaida și a dezvăluit cum au reușit cele două să treacă peste certurile inevitabile din timpul competiției.

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida, o prietenie pusă la încercare în Asia

Cele două se cunosc de când Oana Tomoiagă era foarte tânără, iar apropierea lor s-a construit de-a lungul anilor. Cu toate acestea, participarea la „Asia Express” a reprezentat o experiență complet diferită pentru ele, mai ales pentru că până atunci își trăiseră prietenia mai ales în momente fericite și relaxate.

Oana Tomoiagă a povestit cum a primit invitația de a pleca alături de Mirela Vaida în aventura de pe Drumul Mătăsii.

Noi ne știm de o viață, de când eu eram micuță. Mirela este mai mare cu 10 ani. Și bineînțeles că prin prisma evenimentelor folclorice ne-am cunoscut. Dar noi două suntem două nebune faine, care într-adevăr s-au apropiat mai mult și s-au împrietenit de-a lungul anilor.

Și a fost, cum să zic, pentru mine o surpriză plăcută să primesc telefon de la Mirela și să-mi propună să plec cu ea în Asia. Ea mi-a zis foarte clar: «Deci, fată, eu plec cu una nebună și zăpăcită ca mine, nu pot să plec cu cineva serios!»

Acum a existat și un risc. E adevărat că noi ne-am cunoscut și ne știam doar la bine, cum s-ar zice. Adică doar la petreceri, doar la voie bună, la veselie. În Asia Express nu mai este despre asta, pentru că știam clar. Adică ne-am asumat amândouă că s-ar putea să iasă și o latură din noi pe care nu o cunoaștem. Dar se pare că am funcționat foarte bine, deși au fost tensiuni, o să vedeți. Și noi suntem curioase să vedem exact cum s-a montat, pentru că acolo s-au întâmplat foarte multe lucruri”, a mărturisit Oana Tomoiagă pentru libertatea.ro.

„Ne-am certat”

Oboseala, stresul și probele contra cronometru și-au spus cuvântul, iar tensiunile nu au lipsit din echipa formată de Oana Tomoiagă și Mirela Vaida. Artista recunoaște că ea și buna sa prietenă au avut momente în care și-au ridicat tonul.

Totuși, spune că secretul echipei lor a fost faptul că au știut întotdeauna să își recunoască greșelile și să o ia de la capăt, fără să lase supărările să se adune.

Așteptăm și păreri bune, așteptăm și hate, pentru că noi două avem niște voci divine. Și în momentul în care ne speriam de ceva, zbieram ca două căprițe amândouă. Ne-am certat, dar ce e foarte fain la noi e că avem un numitor comun, adică ne împăcăm foarte frumos.

Bineînțeles că aveam momente tensionate și ridicam tonul amândouă. Eu m-am autodepășit, pentru că de regulă în gașca mea de prieteni mai strânsă eu sunt aia care pierd lucruri, care uită anumite lucruri, care își pierde valizele, buletinul în aeroport și am pierdut avioane.

Ei, acum eu trebuia să fiu aia matură. Deci dacă am avut o lecție de învățat din Asia Express, asta a fost lecția, pentru că mi-am dat seama cum nu mai trebuie să fiu pentru prietenii mei. Pentru că am avut un șoc, că mi-am dat seama că am plecat cu cineva care e mai nebun decât mine de 10 ori. Și atunci eu am fost aia serioasă și cea cu capul pe umeri de foarte multe ori.

Dar atu-ul Mirelei este, în primul rând, inteligența pe care o are. Este o fată foarte inteligentă, isteață, se prinde imediat de lucruri. Și este un suflet minunat. Și pentru faptul că noi știam să discutăm amândouă una cu cealaltă: «Băi, am greșit aici, iartă-mă, am zis aia, iartă-mă, am greșit». O luam de la capăt, a doua zi, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Asta a fost fain la noi”, a povestit Oana Tomoiagă.

Participarea la „Asia Express” nu a însemnat doar o aventură plină de adrenalină pentru Oana Tomoiagă. Artista spune că experiența a ajutat-o să descopere și lucruri noi despre propria persoană.

„Asia Express”, aventura care a început pe Drumul Mătăsii

Noul sezon al emisiunii „Asia Express” a început duminică seară, 6 august, la Antena 1. Cei 18 concurenți au pornit într-o aventură spectaculoasă pe Drumul Mătăsii, într-o cursă care îi va purta prin Uzbekistan și China.

Diferențele culturale, probele dificile și condițiile imprevizibile îi vor pune pe concurenți la grea încercare, atât fizic, cât și psihic. „Asia Express” va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20.00, iar luni, marți și miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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