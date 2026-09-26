U2 a revenit în locul de unde a început totul. Concert aniversar la 50 de ani de la înființarea trupei

U2 a ales un loc cu o însemnătate aparte pentru a marca jumătate de secol de la formarea trupei. Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr. au revenit la Mount Temple Comprehensive din Dublin, școala în care s-au cunoscut și unde au făcut primii pași împreună în muzică. Formația irlandeză le-a oferit elevilor actuali ai liceului un concert aniversar în care au răsunat unele dintre cele mai cunoscute cântece ale sale.

U2 Foto: arhivă

Momentul a avut și o puternică legătură cu începuturile U2. Membrii formației au încercat să recreeze atmosfera unuia dintre primele lor concerte, susținut în 1978 pe acoperișul camerei tehnice a școlii. La cinci decenii de la apariția grupului, spațiul în care povestea lor muzicală a început a devenit din nou scena unei reprezentații U2, scrie Reuters.

U2 a revenit în locul unde a început povestea trupei

Totul a început în septembrie 1976, când Larry Mullen Jr. a pus la școală un anunț scris de mână prin care căuta alți muzicieni pentru formarea unei trupe. Din acel prim pas avea să se nască formația care avea să ajungă una dintre cele mai cunoscute trupe irlandeze și să adune de-a lungul carierei 22 de trofee Grammy.

Pentru concertul aniversar, cei patru muzicieni au pregătit o selecție care a traversat mai multe perioade din cariera formației. Spectacolul a început după ce U2 a intrat în scenă pe melodia „School's Out”, interpretată de Alice Cooper. Au urmat șapte piese, printre care cântece de pe albumul de debut „Boy”, lansat în 1980.

„I Will Follow” și „Out Of Control” s-au numărat printre melodiile interpretate în fața elevilor. Setlistul a inclus și „Vertigo”, piesa care a ajuns pe primul loc în topurile britanice la 24 de ani după debutul formației. Au fost cântate, de asemenea, hituri precum „With or Without You”, „One” și „Beautiful Day”.

Un nou album U2, anunțat pentru noiembrie

Aniversarea de 50 de ani vine într-un moment important pentru U2. Trupa a anunțat în această săptămână că va lansa cel de-al 16-lea album de studio. Materialul, intitulat „Carnaval De Luz”, este programat să apară pe 13 noiembrie și reprezintă primul album al formației după o pauză de nouă ani.

Noul disc va conține și un duet realizat de Bono alături de Dolly Parton. Formația a precizat că această colaborare ar reprezenta ultima înregistrare a regretatei cântărețe country. Din programul concertului aniversar nu a lipsit nici „Silencio”, noul single al trupei.