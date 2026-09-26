 U2 a revenit în locul de unde a început totul. Concert aniversar la 50 de ani de la înființarea trupei
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

U2 a revenit în locul de unde a început totul. Concert aniversar la 50 de ani de la înființarea trupei

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

U2 a ales un loc cu o însemnătate aparte pentru a marca jumătate de secol de la formarea trupei. Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr. au revenit la Mount Temple Comprehensive din Dublin, școala în care s-au cunoscut și unde au făcut primii pași împreună în muzică. Formația irlandeză le-a oferit elevilor actuali ai liceului un concert aniversar în care au răsunat unele dintre cele mai cunoscute cântece ale sale.

U2
U2 Foto: arhivă

Momentul a avut și o puternică legătură cu începuturile U2. Membrii formației au încercat să recreeze atmosfera unuia dintre primele lor concerte, susținut în 1978 pe acoperișul camerei tehnice a școlii. La cinci decenii de la apariția grupului, spațiul în care povestea lor muzicală a început a devenit din nou scena unei reprezentații U2, scrie Reuters.

U2 a revenit în locul unde a început povestea trupei

Totul a început în septembrie 1976, când Larry Mullen Jr. a pus la școală un anunț scris de mână prin care căuta alți muzicieni pentru formarea unei trupe. Din acel prim pas avea să se nască formația care avea să ajungă una dintre cele mai cunoscute trupe irlandeze și să adune de-a lungul carierei 22 de trofee Grammy.

Pentru concertul aniversar, cei patru muzicieni au pregătit o selecție care a traversat mai multe perioade din cariera formației. Spectacolul a început după ce U2 a intrat în scenă pe melodia „School's Out”, interpretată de Alice Cooper. Au urmat șapte piese, printre care cântece de pe albumul de debut „Boy”, lansat în 1980.

„I Will Follow” și „Out Of Control” s-au numărat printre melodiile interpretate în fața elevilor. Setlistul a inclus și „Vertigo”, piesa care a ajuns pe primul loc în topurile britanice la 24 de ani după debutul formației. Au fost cântate, de asemenea, hituri precum „With or Without You”, „One” și „Beautiful Day”.

Un nou album U2, anunțat pentru noiembrie

Aniversarea de 50 de ani vine într-un moment important pentru U2. Trupa a anunțat în această săptămână că va lansa cel de-al 16-lea album de studio. Materialul, intitulat „Carnaval De Luz”, este programat să apară pe 13 noiembrie și reprezintă primul album al formației după o pauză de nouă ani.

Noul disc va conține și un duet realizat de Bono alături de Dolly Parton. Formația a precizat că această colaborare ar reprezenta ultima înregistrare a regretatei cântărețe country. Din programul concertului aniversar nu a lipsit nici „Silencio”, noul single al trupei.

Ghid de cumpărături

cumparaturi
FotoVedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!” Vedete românești
vica blochina si iubitul ei jpg
Vica Blochina dezvăluie ce i-a fost cel mai greu de când relația ei amoroasă a devenit mai serioasă. „Sunt un om super liber” Vedete românești
image
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a gândit să fie o stațiune aerisită, pentru ca turiștii să poată vedea marea și lacul“ adevarul.ro
image
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era viața în patria originală a războinicilor de coșmar adevarul.ro

Parteneri

image
Sorana Cîrstea a acumulat 2,3 milioane de dolari în 2026: titlu WTA, sferturi la Roland Garros și optimi la US Open www.fanatik.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți” www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Momente cumplite pentru Teodora Stoica după pierderea teribilă suferită! Ce se întâmplă cu fiica lui Mihai Stoica as.ro
image
Unde poți călători fără viză cu pașaport românesc. România, în clasamentul celor mai puternice pașapoarte playtech.ro
image
Edi Iordănescu, după înfrângerea cu Suedia: România va câștiga returul de la București www.fanatik.ro
image
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
banner doi cocosi jpg
#Exclusiv Click!
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea Vedete românești
Presley Gerber jpg
Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford Vedete internaționale
vica blochina si iubitul ei jpg
Vica Blochina dezvăluie ce i-a fost cel mai greu de când relația ei amoroasă a devenit mai serioasă. „Sunt un om super liber” Vedete românești
cumparaturi
FotoVedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!” Vedete românești
Luciana Indre, proiect nou la Prima TV!
#Exclusiv Click!
Luciana Indre, proiect nou la Prima TV! Cum se descurcă fără bonă cu Rafael, băiețelul ei de doi ani Vedete românești
adriana bahmuteanu facebook jpg
Adriana Bahmuțeanu cere ordin de protecție pentru fiul său, Eduard. Ce a declarat adolescentul în fața instanței Vedete românești
Theo Rose, foto Instagram jpg
Theo Rose, lăsată fără cuvinte de fiul ei de 3 ani. Ce întrebare i-a pus Sasha: „A treia zi de grădiniță” Vedete românești
loredana groza
Loredana Groza, mesaj plin de dragoste pentru un artist îndrăgit din România. „Nu se va rupe niciodată lanțul de iubire” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net