 Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford
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Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford

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Presley Gerber, tânărul model în vârstă de 27 de ani, a fost incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Fiul lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber a murit duminică, 20 septembrie, în timp ce se afla la un centru de reabilitare de lux din Los Angeles.

Presley Gerber.
Presley Gerber. Foto: Instagram

Autopsia în cazul morții lui Presley Gerber este în curs de investigare. Deși rămășițele sale au fost deja incinerate, medicii legiști așteaptă rezultatele toxicologice. Cauza oficială a morții este în curs de investigare. Cu toate acestea, se vorbește, în principal, despre o supradoză.

Presley Gerber a fost incinerat

Presley Gerber a fost incinerat la doar câteva zile după moartea sa fulgerătoare din centrul de reabilitare din orașul Santa Monica, situat în comitatul Los Angeles, potrivit unui certificat de deces obținut de publicația TMZ.

Certificatul de deces menționează că Presley a fost incinerat la casa funerară Rose Family. Presley este descris ca un antreprenor care a lucrat în domeniul sănătății mintale, iar cenușa sa va fi păstrată la conacul lui Cindy Crawford și Rande Gerber din Malibu.  

Deși corpul său a fost incinerat și autopsia a fost finalizată, se pare că medicul legist încă așteaptă rezultatele testelor înainte de a anunța o cauză oficială a morții. Din sursele TMZ, se pare că familia urmează să organizeze în această săptămână un eveniment de comemorare într-o biserică protestantă. 

Tânărul era dependent de subtanțe

Sursele publicației menționate susțin că Presley avea o problemă cu dependența de ketamină, o substanță ce îi și fusese prescrisă de medic, spre consternarea familiei sale. De asemenea, în martie 2026, tânărul a mărturisit într-o postare pe Instagram că duce  luptă cu ibogaina, un compus psihoactiv care ar putea  reduce sevrajul și pofta în dependențele de opioide, heroină și cocaină

Mai multe vedete sunt alături de familia tânărului în această perioadă. Prin preajma acestora au fost văzuți  influencerul Jake Shane și actrița Laura Dern, dar și George și Amal Clooney. Familia se declară „extrem de distrusă” în urma acestei pierderi.

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