 Confesiunile dureroase ale lui Presley Gerber înainte de moarte: „Am avut mult timp să privesc în interiorul meu”
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Confesiunile dureroase ale lui Presley Gerber înainte de moarte: „Am avut mult timp să privesc în interiorul meu”

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Înainte de a muri la doar 27 de ani într-un centru de reabilitare, Presley Gerber a vorbit fără ascunzișuri despre lupta cu dependențele și depresia. Fiul lui Cindy Crawford încercase terapii alternative și critica rețetele psihiatrice haotice, dorindu-și ca experiența sa să îi salveze pe alții. 

Ce mărturisea Presley Gerber înainte de tragedie
Ce mărturisea Presley Gerber înainte de tragedie Foto: instagram

Decesul prematur al lui Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford aduce din nou în atenție bătălia cruntă pe care tânărul de 27 de ani a dus-o timp de un deceniu cu dependența de substanțe și degradarea sănătății mintale. Deși familia a cerut discreție totală în aceste clipe dramatice, în ultimele luni de viață fotomodelul alesese calea unei transparențe totale.

Presley Gerber, despre lupta cu pastilele prescrise

Într-o mărturisire detaliată din decembrie 2025, Presley a explicat că renunțase în mare parte la consumul de alcool, însă se confrunta cu scheme medicamentoase greu de gestionat.

Lua diazepam (Valium) pentru a-și ține sub control stările de sevraj și anxietatea, buprenorfină pentru tratarea dependenței de opioide și alprazolam (Xanax) pentru atacurile severe de panică.

Tânărul a criticat dur lipsa de ghidaj din partea specialiștilor:

„Fiecare psihiatru pe care l-am avut, și am avut vreo 15, îmi spunea mereu: «Ia 20 de medicamente. Ia asta dacă te simți așa, ia-o la nevoie». Iar eu le spuneam: «Nu, nu-mi dați atâta libertate. Am nevoie de o direcție clară»”.

În căutarea unei rezolvări durabile, în primăvara anului 2026, el a călătorit la Cancun, în Mexic, pentru a încerca un tratament cu ibogaină, un compus psihoactiv extras dintr-o plantă africană, studiat pentru blocarea simptomelor de sevraj:

„Eram complet îngrozit. Să renunț la control nu a fost ușor, dar am înfruntat lucrurile de care fugisem și am început să regăsesc drumul către mine”, scria el atunci.

În plus, la ultima sa apariție publică din luna iunie, la un eveniment din Malibu dedicat sănătății mintale, Gerber a îndemnat publicul la vulnerabilitate:

„Cel mai liber m-am simțit în momentul în care am fost sincer cu mine însumi”. El recomanda contactul direct cu natura, mișcarea sau simplul stat pe iarbă la soare în momentele de criză, potrivit Today.

Mărturisirile din podcastul din 2023: „Am avut mult timp să mă privesc în interior”

Într-un podcast din anul 2023, Presley Gerber a vorbit pe larg despre lupta cu depresia și despre dorința de a transforma experiența sa într-un sprijin pentru cei afectați de aceleași probleme:

„Fie că ajut o singură persoană, fie o sută să iasă din locul în care am fost eu la un moment dat în viață, este tot ce am nevoie să fac”.

El a subliniat importanța muncii alături de specialiști și efortul constant pe care îl depunea pentru a-și păstra echilibrul: „Am avut foarte mult timp să privesc în interiorul meu și să învăț despre mine alături de terapeuți”.

Sănătatea mintală devenise o preocupare centrală, pe care a numit-o „un job 24 din 24, 7 zile din 7”, remarcând că în această luptă „nu există judecată”.

În finalul acelor declarații, modelul a explicat de ce nu s-a ferit să vorbească public despre rătăcirile sale: „Am văzut multe lucruri și am învățat o mulțime de lecții. Ceea ce sper să pot face este să fi făcut eu greșelile în locul altor oameni, astfel încât ei să nu mai fie nevoiți să facă aceleași greșeli pe care le-am făcut eu”.

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