Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani

Lumea modei internaționale este în stare de șoc după moartea prematură a lui Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford. Tânărul de 27 de ani, care a luptat public cu depresia și dependențele, s-a stins duminică într-o clinică din Los Angeles.

Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford a murit Foto: arhivă

Presley Walker Gerber, fiul legendarului fotomodel Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a încetat din viață duminică, 20 septembrie, la doar 27 de ani.

Până la finalizarea autopsiei de către medicii legiști din Los Angeles County, cauza exactă a morții nu a fost comunicată oficial.

Presley Walker Gerber, carieră strălucitoare și căderea în capcana dependențelor

Presley a debutat pe marile podiumuri încă de la 15 ani, devenind rapid imaginea unor case de renume precum Dolce & Gabbana sau Calvin Klein, colaborând cu agenția IMG Models și apărând alături de mama sa într-o celebră reclamă Pepsi în 2018.

În spatele succesului strălucitor se ascundeau însă probleme psihologice vechi: în 2019 fusese arestat pentru conducere sub influența substanțelor, iar abandonarea sporturilor din copilărie (surf, polo pe apă, înot) i-a afectat masiv echilibrul interior.

În confesiunile video publicate sub titlul „Mental Health Mondays”, tânărul a vorbit deschis despre „pandemia tăcută” a sănătății mintale.

El dezvăluise că lua tratament de substituție cu buprenorfină (utilizată pentru durere și dependența de opioide), alături de doze fluctuante de benzodiazepine, Xanax și Valium pentru a combate atacurile de panică și coșmarurile nocturne.

Tânărul s-a plâns totodată de confuzia generată de medici, afirmând că a consultat nu mai puțin de 15 psihiatri care îi prescriau zeci de pastile fără un ghidaj clar: „Mi-aș dori ca doctorii să spună: ia asta de trei ori pe zi. Dar toți cei 15 psihiatri la care am fost mi-au zis: iată 20 de medicamente, ia-le după cum simți nevoia. Iar eu le spuneam: nu-mi lăsați atâta libertate, am nevoie de o direcție clară”, potrivit Daily Mail.

Presley Gerber vorbea despre atacurile de panică și despre momentele dificile prin care trecea

Într-un videoclip postat pe Instagram în decembrie 2025, șters ulterior, modelul vorbea despre tratamentul pe care îl urma și menționa medicamente precum Xanax și Valium.

Presley spunea că trecuse prin „multe pierderi, în multe forme”, despre care considera că au contribuit la perioada dificilă prin care trecea, fără să le folosească drept justificare. În mesajul său, el s-a adresat și persoanelor care se simțeau singure și nu știau cui să ceară ajutor, încurajându-le să vorbească despre ceea ce li se întâmplă și să caute sprijin.

Videoclipul a primit și un mesaj din partea mamei sale. Cindy Crawford i-a transmis atunci: „Presley, te iubim și nu ești singur.”

Ce părere avea Kaia Gerber despre dependența fratelui ei

Cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie, sora sa, Kaia Gerber (24 de ani), a oferit un interviu emoționant revistei Vogue, dezvăluind că lupta lui Presley a zdruncinat din temelii întreaga familie.

Kaia a recunoscut că a ales să fie „copilul ușor de gestionat”, reprimându-și propriile cereri de ajutor pentru a nu-și împovăra părinții, dar și-a lăudat fratele pentru curajul de a demola secretomania tradițională a familiei și de a se arăta vulnerabil în fața lumii.

Relația lui Presley cu tatăl său a rămas una extrem de strânsă până în ultimele clipe. În luna mai, tânărul a postat un omagiu profund pe rețelele de socializare, descriindu-l pe Rande Gerber drept sprijinul său de neclintit în cele mai întunecate momente:

„Am cel mai bun tată din lume. Nu a renunțat niciodată la mine”. La rândul său, Rande îi promisese dragoste eternă: „Uneori cădem, dar cu puțin ajutor ne ridicăm întotdeauna”.