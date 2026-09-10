Kaia Gerber, copia fidelă a mamei sale, Cindy Crawford. Ce a povestit despre relația apropiată cu George Clooney

Invitată în emisiunea lui Jimmy Kimmel pentru a-și promova serialul The Shards de pe FX, Kaia a povestit despre relația apropiată cu George Clooney, prieten de familie și partener de afaceri al tatălui ei, Rande Gerber.

Kaia Gerber Foto: Captură video Youtube

Mărturisirile Kaiei Gerber

Actrița a dezvăluit pentru Jimmy Kimmel că îl numește „Unchiul George” și că, în copilărie, a fost adesea ținta farselor lui celebre - inclusiv una cu un șarpe de cauciuc.

Kaia rememorat și o întâmplare din perioada în care juca în Beauty and the Beast la teatrul comunitar din Malibu. „Era primul meu rol principal, și până acum și ultimul. Eram Belle și luam rolul foarte în serios”, a spus tânăra. Clooney a venit să o vadă, fix în seara în care spectacolul era filmat pentru părinți.

„Stătea chiar lângă camera video și a râs tot timpul. Frumoasa și Bestia nu e o comedie, dacă ai văzut-o. Și tot ce se aude pe înregistrare e râsul lui George, foarte specific și ușor de recunoscut”.

Întrebată dacă crede că actorul o susținea, Kaia a zâmbit: „Aleg să cred că era suportiv”.

Problemele de sănătate ale fratelui ei

Pe lângă Kaia, Cindy Crawford și Rande Gerber mai au un fiu, Presley, în vârstă de 27 de ani. Într-un interviu acordat în august pentru Vogue, Kaia a vorbit rar și sincer despre problemele de sănătate mintală și consumul de droguri ale fratelui ei, explicând cum aceste momente au afectat întreaga familie, potrivit Daily Mail.

„Când se întâmplă ceva de genul acesta într-o familie, toți suferă”, a spus ea. Kaia a mărturisit că situația a făcut-o să se auto‑definească drept „copilul ușor”, cel care nu cere ajutor și nu creează probleme. „Nu voiam să fie doi copii care au nevoie de atenție”, a explicat ea.

Kaia a spus că situația i-a făcut pe toți membrii familiei să se unească și că l-a admirat pe Presley pentru că a ales să vorbească public despre problemele sale. Tânărul a dezvăluit că a trecut inclusiv printr-o supradoză de fentanil în 2024, în urma căreia a stat în comă câteva zile.

Cu o carieră în ascensiune, un serial apreciat și o prezență publică tot mai matură, Kaia Gerber își construiește propriul drum, păstrând însă legătura cu moștenirea glamourului Crawford și cu vulnerabilitatea unei familii care a trecut prin momente dificile.