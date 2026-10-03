 Obiceiul pe care Andreea Raicu îl are în fiecare sâmbătă. Ce face vedeta când nu o vede nimeni
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Obiceiul pe care Andreea Raicu îl are în fiecare sâmbătă. Ce face vedeta când nu o vede nimeni

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De-a lungul anilor, prin prisma carierei sale în televiziune și nu numai, Andreea Raicu a devenit una dintre vedetele cunoscute din România. Chiar dacă se bucură de succes și este recunoscută de oameni pe stradă, vedeta păstrează și astăzi anumite obiceiuri pe care le are încă din copilărie, atunci când nu se află în fața camerelor de filmat sau în lumina reflectoarelor.

Andreea Raicu.
Andreea Raicu. Foto: Instagram

Recent, Andreea le-a dezvăluit urmăritorilor unul dintre ritualurile de care se bucură în fiecare sâmbătă. Vedeta merge la piață, un obicei pe care l-a preluat de la părinții săi și care îi amintește de copilărie. De această dată, aceasta a filmat cumpărăturile pe care le-a făcut și le-a arătat fanilor ce produse a ales.

„Ador sâmbăta să mă duc la piață. Este una dintre activitățile mele favorite, pentru că asta făceam când eram mică, împreună cu părinții mei. Sâmbăta era zi de piață și îmi place, mai ales toamna, când este atât de mult de cumpărat”, începe mesajul vedetei. 

Obiceiul pe care Andreea Raicu încearcă să îl respecte săptămânal 

Andreea Raicu a mărturisit că adoră în mod special să meargă la piață toamna, atunci când tarabele sunt pline de fructe și legume de sezon. Printre cumpărăturile sale s-au numărat castraveți, roșii, prune, struguri, nuci noi, kale, pătrunjel, coriandru, salată, broccoli, spanac, porumb, piersici și mere. Vedeta a cumpărat și pâine fără gluten, iaurt cu proteine și ouă.

Un loc aparte în lista sa de cumpărături îl ocupă nucile noi, pe care Andreea spune că adoră să le curețe. Pe lângă produsele alimentare, aceasta a cumpărat și dovleac, pe care avea de gând să îl pună imediat la cuptor, dar și flori de câmp și brânză. 

„Am cumpărat castraveți. Bineînțeles că prune, struguri și nuci noi, nuci noi pe care îmi place să le curăț. Deci, ador. Asta este activitatea mea preferată toamna.

Roșii, castraveți. Aici am luat niște kale, niște pătrunjel, niște coriandru pentru sucuri, niște salată, niște broccoli. Fac o salată foarte bună de broccoli. Aici, spanacul. Niște porumb din ăsta nou, fraged așa. Niște pâine fără gluten, niște piersici, mere.

Mai am și aici niște nuci, dovleac. Îl pun imediat la cuptor. Și mai am un tip de la care cumpărăm miere, cumpăram de când eram mică, deci e în continuare la piață.

Niște flori de câmp, brânze. Am mai fost la supermarket. Păi, cam atâta. Am mai luat ceva? Niște iaurt. A, iaurt cu proteină, ouă.”

Andreea Raicu, despre mătușa sa care a împlinit 90 de ani

Se pare că energia și pofta de viață sunt trăsături pe care Andreea Raicu le regăsește și în familia sa. În urmă cu câteva zile, vedeta a sărbătorit-o pe Nana, mătușa sa, care a împlinit 90 de ani. Cu această ocazie, Andreea a vorbit despre femeia pe care o consideră o adevărată sursă de inspirație.

Chiar dacă a ajuns la o vârstă înaintată, Nana continuă să ducă o viață activă. Este prezentă pe Instagram, face cumpărături online, merge singură în oraș și participă la petreceri. În plus, își păstrează cu aceeași pasiune interesul pentru haine și pietre prețioase.

Cu ocazia aniversării, Andreea Raicu i-a dedicat un mesaj emoționant, în care a enumerat calitățile pe care le admiră cel mai mult la Nana.

„Astăzi, Nana a împlinit 90 de ani. La masă, i-am rugat pe oamenii dragi din viața ei să-i spună ce admiră cel mai mult la ea. Eleganța, rafinamentul, simțul estetic, generozitatea, devotamentul, vitalitatea, bucuria de a trăi, energia, organizarea și simțul practic au fost doar câteva dintre răspunsuri.”

„La 90 de ani are Instagram, face cumpărături online”

Andreea Raicu și mătușa ei.
Andreea Raicu și mătușa ei. Foto: Instagram

Andreea a povestit și despre atenția pe care mătușa sa o acordă imaginii. Spune că, de fiecare dată când o vizitează, aceasta este perfect coafată și impecabil asortată, iar casa sa este întotdeauna pusă la punct.

„Și nu a încetat niciodată să aibă grijă de ea. La 90 de ani, are Instagram, face cumpărături online, merge singură în oraș, merge la petreceri și își păstrează vie pasiunea pentru pietre prețioase și haine. De fiecare dată când o vizitez este perfect coafată și impecabil asortată, iar casa ei este ca o farmacie.

Este Fecioară, bineînțeles. Nana este bucurie de viață, forță și eleganță. Este pur și simplu o inspirație și are mintea mai ageră decât a multă dintre noi.La mulți ani, Nana! Te iubim mult de tot!”, a mai scris vedeta.

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