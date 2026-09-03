Are 90 de ani, Instagram, face shopping online și merge la petreceri. Povestea mătușii Andreei Raicu

Andreea Raicu își celebrează mătușa și a transmis un mesaj emoționant. Vedeta dezvăluie modul în care „nana” trăiește la vârsta de 90 de ani și cum rupe stereotipurile. Aceasta are Instagram, face shopping online și iese la petreceri.

Andreea Raicu și mătușa ei. Foto: Instagram

Nana, sora mamei Andreei Raicu, este dovada vie că adaptarea la prezent nu are limită de vârstă. La 90 de ani aceasta trăiește o viață extrem de activă.

Andreea Raicu, mesaj emoționant de aniversarea a 90 de ani a mătușii Nana

Vedeta a sărbători ziua mătușii sale, care a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani. Cu această ocazie, Andreea Raicu și-a amintit de anii copilăriei, atunci când își petrecea vacanțele la casa de la țară a acesteia.

„Astăzi, Nana a împlinit 90 de ani. La masă, i-am rugat pe oamenii dragi din viața ei să-i spună ce admiră cel mai mult la ea. Eleganța, rafinamentul, simțul estetic, generozitatea, devotamentul, vitalitatea, bucuria de a trăi, energia, organizarea și simțul practic au fost doar câteva dintre răspunsuri.

Nana este mătușa mea, sora mamei mele, și una dintre cele mai puternice femei pe care le cunosc. A fost ca o a doua mamă în copilărie și multe vacanțe le petreceam împreună la casa de vacanță de la țară. Nu a avut o viață ușoară, dar, indiferent de ce s-a întâmplat și cât de greu i-a fost, și-a păstrat întotdeauna demnitatea, eleganța, calmul și echilibrul”, a scris Raicu pe pagina sa de Instagram.

Cum se menține un suflet tânăr la vârsta de 90 de ani

În ciuda faptului că Nana nu a avut o viață ușoară, acum trăiește mai frumos ca niciodată. Andreea Raicu a dezvăluit faptul că mătușa ei este extrem de activă, ba chiar are și un cont de Instagram, face shopping online și merge la petreceri. De asemenea, are o mare grijă de aspectul ei, fiind o femeie extrem de cochetă.

„Și nu a încetat niciodată să aibă grijă de ea. La 90 de ani, are Instagram, face cumpărături online, merge singură în oraș, merge la petreceri și își păstrează vie pasiunea pentru pietre prețioase și haine. De fiecare dată când o vizitez este perfect coafată și impecabil asortată, iar casa ei este ca o farmacie.

Este Fecioară, bineînțeles. Nana este bucurie de viață, forță și eleganță. Este pur și simplu o inspirație și are mintea mai ageră decât a multă dintre noi.La mulți ani, Nana! Te iubim mult de tot!”, a mai scris vedeta.