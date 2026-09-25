Daciana Sârbu a sărbătorit ziua de naștere a fiicei sale adoptate. Ce mesaj i-a transmis Victor Ponta: „Cea mai bună surpriză”

Zi de sărbătoare în familia Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta. Maria, fiica adoptată de cei doi, a împlinit 12 ani, iar aniversarea a fost marcată printr-o petrecere plină de culoare și momente emoționante.

Foto: instagram

Cum a arătat petrecerea fetiței

Pentru această ocazie specială, Daciana Sârbu a publicat o imagine în care apare alături de Maria, într-un decor festiv dominat de baloane pastelate și cifre metalizate uriașe care formează numărul 12. Fotografia este însoțită de un mesaj simplu și plin de afecțiune:

„La mulți ani, iubita noastră!”

Foto: instagram

Unul dintre cele mai apreciate momente ale zilei a fost surprins într-o fotografie rară: Maria îmbrățișată strâns de sora ei. Daciana Sârbu a mărturisit că acesta a fost momentul care a emoționat-o cel mai mult.

„Best surprise ever for her birthday. Love you, my girls/ Cea mai frumoasă surpriză pentru ziua ei. Vă iubesc, fetele mele”, a scris ea, alături de imaginea care a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Foto: instagram

Și Victor Ponta a marcat ziua de naștere a Mariei printr-o postare. Fostul premier a publicat o fotografie în care fata apare alături de bunica ei, însoțită de un mesaj scurt, dar afectuos:

„Balanțele mele.”

Foto: instagram

Ce a spus Victor Ponta despre divorțul de Daciana Sârbu

Victor Ponta și Daciana Sârbu au decis să divorțeze după 19 ani de căsnicie, iar fostul premier a vorbit ulterior despre despărțire și despre lucrurile pe care le regretă. Invitat în emisiunea „Viața fără filtru”, politicianul a recunoscut că s-a întrebat dacă ar fi putut face lucrurile diferit în timpul mariajului.

„Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă!

Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus Victor Ponta în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorț

După separarea de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a refăcut viața sentimentală și trăiește o relație alături de Alex Ghionea. Fosta politiciană a vorbit despre partenerul său în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță, unde a explicat ce apreciază cel mai mult la acesta.

Întrebată care este calitatea pe care o prețuiește cel mai mult la partenerul său, Daciana Sârbu a oferit un răspuns sincer:

„Că îmi iubește fetele.(…) Este o primă condiție. Și cred că atunci când ne gândim la cum ar trebui să fie, deja setăm niște așteptări. Eu am învățat să nu mai setez aceste așteptări, nici în ceea ce privește așteptările de viitor, nici de cum trebuie să fie. Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă”, a spus Daciana Sârbu în podcastul lui Cătălin Măruță.