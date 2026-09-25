 Ilie Năstase, atac dur la adresa lui Mugur Isărescu. „Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
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Ilie Năstase, atac dur la adresa lui Mugur Isărescu. „Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”

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Ilie Năstase nu stă departe de scandaluri. De data aceasta, el a lansat un atac dur la adresa lui Mugur Isărescu legat de blocarea bazei Progresul, chiar în timpul unei vizite la Otopeni, la sala de gimnastică pe care Ion Țiriac a clădit-o în onoarea Nadiei Comăneci.

Ilie Năstase, atac la adresa lui Mugur Isărescu.
Ilie Năstase, atac la adresa lui Mugur Isărescu. Foto: Facebook.

Fostul tenismen a dat o declarație controversată cu privire la terenurile din complexul sportiv Cotroceni. În același timp, Ilie Năstase a acuzat statul român că nu se implică deloc în sportul românesc.

Ilie Năstase, atac dure la adresa lui Mugur Isărescu

Ilie Năstase a declarat că își dorește să fie înmormântat la Arenele BNR, însă acest lucru nu va fi posibil decât dacă guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, moare înaintea sa.

„Eu acolo (n.r. la arenele BNR) doresc să mă îngroape. Dacă nu moare Isărescu, n-o să mă lase, sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”, a declarat Ilie Năstase.

În același timp, fostul tenismen a atacat și statul român, acuzându-l de faptul că nu se implică deloc în sportul românesc, iar toate lucrurile bune au fost făcute de persoane fizice.

„Nu mai vorbiți de statul român. Statul român nu există. România nu mai există în momentul de față. Dacă nu ajută privații, domnul Țiriac ajută foarte mult.

A făcut și gimnastică, face și tenis, și bazinul. Noi trebuie să ne bazăm pe privați, că statul nu face nimic. Statul fură de la noi și bagă la ei în buzunar. uitam aici în sală că sunt foarte multe fetițe, mai puțini băieți, sigur că au șanse să reușească, condițiile sunt perfecte, antrenorii sunt buni”, a mai spus Ilie Năstase.

Ioana Năstase a ajuns la poliție după un scandal cu Ilie Năstase

Recent, Ioana, soția lui Ilie Năstase, a sunat la Poliție în urma unui conflict. Cei doi se află în proces de divorț. Aceasta a cerut și ordin de protecție. Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, în jurul orei 20.40. Trei zile mai târziu, Ioana Năstase a declarat că majoritatea certurilor dintre ei nu plecau de la bani, ci din cauza geloziei fostului tenismen.

„Nu plecau discuțiile, certurile, de la bani. Era gelos și inclusiv pe familia mea. Dacă îi spuneam că merg la mama mea sau undeva, eu nu aveam voie să fac nicio mișcare. Era după mine mai tot timpul. Și când pleca, nu știu să vă spun, pentru o zi, două zile, venea prin preajma blocului să vadă dacă mai sunt pe acel scaun, pe terasă. Dar vă spun sincer, nu are nicio legătură cu ceea ce văd eu prin presă.

Eu chiar nu cunosc acest sentiment de gelozie. Sunt o femeie sigură pe mine. Dacă e ceva să fie al meu, este. Dacă nu, nu. Adică, mai ales că el este Ilie Năstase. I-am dat libertate. I-am dat tot ce și-a dorit el. Tot, absolut tot. L-am respectat. Nu am ieșit în presă să vorbesc urât de el, că am văzut că încearcă să mă denigreze. Niciodată. Doar că, fiind o persoană publică, în momentul în care apelezi la o instituție, vrei, nu vrei, presa își face datoria”, a declarat Ioana Năstase pentru cancan.ro.

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