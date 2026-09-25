 Cum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro
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FotoCum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro

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Mirela Vaida trăiește de mai mulți ani într-o casă spațioasă din Snagov, după ce a renunțat la apartamentul în care locuia anterior. Vedeta s-a mutat alături de soțul ei, Alexandru Vaida, într-o zonă apropiată de pădure, unde familia se bucură de mai mult spațiu și de natură.

Mirela Vaida
Mirela Vaida Foto: Facebook

Locuința are cinci camere și este amenajată astfel încât interiorul să comunice vizual cu exteriorul. Livingul este unul dintre punctele centrale ale casei și impresionează prin dimensiune, șemineu și peretele mare de sticlă care oferă vedere către grădină. În curte, prezentatoarea a amenajat inclusiv o piscină pentru care spune că a cheltuit, în total, aproximativ 30.000 de euro.

Peretele de sticlă oferă vedere direct spre grădină

Imaginile publicate de Mirela Vaida de-a lungul timpului arată o locuință decorată în nuanțe calde, cu tablouri și diverse obiecte decorative. Bucătăria este organizată pe doi pereți, iar în centrul încăperii se află o masă.

Unul dintre elementele care schimbă însă atmosfera livingului este peretele de sticlă. Din interior se poate vedea grădina, dar și zona împădurită din apropierea proprietății.

Mirela Vaida a povestit chiar ea, în urmă cu mai mult timp, cum este viața într-o casă aflată atât de aproape de natură.

„Deci ne-am mutat la casă nouă… Casă mare, cinci camere, spațioasă, luminoasă, teren mult, să alerge iezii, mânzii și copiii”, spunea prezentatoarea.

Vedeta a dezvăluit și ce întâlniri neașteptate poate avea familia în apropierea locuinței.

„Pădurea e imediat lângă noi, adică ne pică în curte, vedem căprioarele dimineață și porcii mistreți. Mai vedem și serpișori, fluturași și albine, că deh… Am vrut lângă pădure… E o liniște totală…”, a mai spus ea.

Mirela Vaida recunoștea, în aceeași declarație, că liniștea din Snagov nu este întotdeauna pe placul vecinilor, mai ales atunci când ea este acasă.

Dar și prea multă liniște dăunează, că eu sunt bolnavă dacă nu mă aud și… Mă cam aud!! Îmi zic vecinii că, de când m-am mutat, le-am distrus ecosistemul și liniștea”, povestea vedeta.

Casa Mirelei Vaida
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Casa Mirelei Vaida Foto: Instagram

Piscina din curte a ajuns centrul vieții de familie

În septembrie 2026, Mirela Vaida a arătat din nou cum arată proprietatea din Snagov. De această dată, vedeta a publicat pe Instagram imagini filmate în grădină, surprinse în decorul specific toamnei.

„Terapie cu natură de toamnă.. Acasă!”, a scris Mirela Vaida în dreptul videoclipului.

Postarea a atras rapid reacții din partea urmăritorilor. Una dintre admiratoarele sale a comentat: „Chiar terapie. Frumusețe de casa, de gradina care arata ca un parc. Minunat!”, în timp ce o altă persoană a rezumat impresia lăsată de imagini prin mesajul: „Raiul pe pământ.”

Grădina nu este însă doar un spațiu decorativ. Proprietatea include un loc de joacă pentru copii, un teren de sport și piscina care a presupus o investiție consistentă.

Mirela Vaida a explicat că bazinul propriu-zis a costat aproximativ 15.000 de euro, sumă care a inclus producția, transportul și montajul. Cheltuielile au crescut însă după lucrările necesare în jurul piscinei.

Piscina nu a fost făcută pe barter. Am plătit integral producția, transportul și montajul, la prețul pieței. În total, aproximativ 15.000 de euro, fără amenajarea din jur – deck, spoturi, pietriș alb, gazon etc. (…)”, a precizat prezentatoarea.

În final, investiția a ajuns, după toate amenajările, la aproximativ 30.000 de euro.

„În total, cu tot cu amenajarea din jurul ei, piscina m-a costat în jur de 30.000 euro! Nu vă mint!”, a transmis Mirela Vaida.

Lucrările au presupus și modificări ale grădinii, inclusiv îndepărtarea gazonului și afectarea temporară a sistemului de irigații. Pentru vedetă, rezultatul a meritat prin felul în care piscina a fost folosită de familie în lunile de vară.

„Din mai până în octombrie, piscina a devenit centrul casei: copii, colegi, prieteni, pool party-uri, râsete, gălăgie și sărituri în apă… iar mama, evident, la datorie cu sandvișuri, burgeri și șnițele!”, a povestit ea.

În timp ce acasă are parte de spațiu, grădină și confort, Mirela Vaida traversează în această perioadă o experiență cu totul diferită. Vedeta participă la sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, unde formează echipă cu Oana Tomoiagă.

„Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul”, mărturisea Mirela Vaida.

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