 Unde vrea să fie îngropat Viorel Lis. Oana Lis a făcut dezvăluirea: „E legat emoțional acolo”
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Unde vrea să fie îngropat Viorel Lis. Oana Lis a făcut dezvăluirea: „E legat emoțional acolo”

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Oana Lis rupe tăcerea și contrazice gurile rele care spun că abia așteaptă ca ea să rămână singură. De asemenea, vedeta a dezvăluit și unde își dorește Viorel Lis să fie îngropat după moarte.

Oana și Viorel Lis.
Oana și Viorel Lis. Foto: click.ro

Oana și Viorel Lis trec prin momente dificile, după ce fostul edil a acuzat dureri mari. Este o perioadă extrem de grea, în care vedeta îi este alături permanent și face tot posibilul să-l îngrijească cât mai bine.

Unde își dorește Viorel Lis să fie îngropat după moarte

Oana Lis a mărturisit faptul că nu știe ce va face după moartea soțului ei. Deși lumea spune că ea a aștepta să rămână singură, vedeta susține că Viorel Lis a devenit familia ei și după 30 de ani de căsnicie nu este ușor să-ți pierzi perechea.

„Să nu mă înțeleagă lumea greșit. Eu nu am regrete! Viorel e toată familia mea. Îți spun sincer că lumea crede că abia aștept să moară... Eu nu cred că pot să mai trăiesc după... Îmi vine și acum să plâng... Sunt 30 de ani de când suntem împreună, e o obișnuință zilnică... Eu nu mă văd fără el, suntem legați...”, a spus soția lui Viorel Lis în exclusivitate pentru libertatea.ro.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre casa de la Zărnești pe care o are Viorel Lis, spunând că acolo își dorește să fie înmormântat după ce va muri. Locuința are o însemnătate mare pentru acesta.

„Viorel mai are doar casa de la țară, care nu produce nimic și care este casa lui părintească și e legat emoțional acolo. Acolo vrea să fie îngropat... Și aia s-a dărâmat, că n-am mai investit și nici nu am mai fost la țară, că el e în căruț, nu poate să meargă”, a mai afirmat Oana Lis pentru sursa citată.

Viorel Lis are dureri mari

Recent, Oana Lis a mărturisit că starea de sănătate a fostului edil nu este tocmai bună. Acesta are dureri mari, iar vedeta a apelat la un doctor. Printre alte diagnostice, Viorel Lis are și diabet. Ar avea nevoie de o operație, dar Oana susține că nu ar rezista intervenției.

„Acum este într-o perioadă care s-a întins foarte mult. De o lună este în dureri și chiar sunt disperată, nu știu ce să mai fac. Eu îmi doresc acum să îl internez pe Viorel undeva, pentru că este în dureri și chiar am epuizat tot ce pot să fac acasă. Acum două zile a și căzut lângă pat, nu și-a dat seama. M-am speriat foarte rău, m-a afectat și pe mine foarte mult.

Are diabet de 20 de ani și l-a afectat foarte mult, am chemat un doctor. I-a spus că e afectată vederea 80%, că are nevoie de operație. El nu ar putea să stea pe masa de operație cu dureri. Îl ia durerea și îi crește tensiunea. Are foarte multe diagnostice, pentru că se adună de la an la an. Vreau să fac tot ce pot, vreau să încerc, sunt niște infiltrații care se fac”, a declarat Oana Lis la Spynews TV Live.

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