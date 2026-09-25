 Adina Halas, cucerită de China! Vedeta vrea să se întoarcă: „Am descoperit doar o mică parte dintr-o țară imensă!”
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Adina Halas, cucerită de China! Vedeta vrea să se întoarcă: „Am descoperit doar o mică parte dintr-o țară imensă!”

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Adina Halas s-a întors fascinată din China! Vedeta TV și travel influencerul a trăit, alături de soțul ei, Lucian, o experiență spectaculoasă într-o țară care a surprins-o prin peisaje, tradiții, gastronomie și, mai ales, prin oamenii întâlniți.

Adina Halas, cucerită de China!
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Adina Halas, cucerită de China! Foto: click.ro

Invitată în această călătorie alături de un grup select de creatori de conținut din zona de travel, Adina nu s-a mulțumit să privească China ca un simplu turist: a cântat în chineză, a cules ceai, s-a îmbrăcat în costum tradițional și a ajuns chiar în mijlocul unui uriaș dragon luminos care plutea pe apă.

Adina Halas a ajuns să cânte în chineză: „Nu știu nici să cânt, nu știu nici chineză!”

Unul dintre momentele pe care Adina nu le va uita prea curând s-a petrecut în timpul croazierei Two Rivers and Four Lakes, printre podurile iluminate și celebrele Sun and Moon Pagodas.

La un moment dat, m-au invitat să cânt în chineză alături de ei. Evident că am acceptat, mai ales că nu știu nici să cânt, nu știu nici chineză. N-am înțeles nimic din ce am cântat, dar m-am amuzat teribil și, din câte am înțeles, m-am descurcat chiar bine”, povestește amuzată Adina Halas.

Vedeta a descoperit și Longji Ancient Zhuang Village, un sat tradițional cu case din lemn construite pe munte, unde a intrat în casele localnicilor și le-a cunoscut pe femeile din comunitatea Red Yao, renumite pentru părul lor extrem de lung și pentru ritualurile de îngrijire cu apă fermentată de orez.

Pui și orez gătite în bambus și costum tradițional Miao

Nici gastronomia nu a rămas netestată. Adina a mâncat orez și pui gătite direct în tuburi de bambus, a băut ceai din monk fruit și spune că ea și Lucian s-au îndrăgostit de fructul pasiunii, pe care l-au consumat ori de câte ori au avut ocazia.

La terasele din Ping’an, vedeta s-a îmbrăcat într-un costum tradițional Miao, iar cazarea cu vedere spre terasele de orez i-a oferit unul dintre cele mai liniștite momente ale călătoriei.

Dimineața am meditat în cameră și apoi am băut ceai pe terasă, privind munții. A fost unul dintre acele locuri din care am plecat știind că vreau să mă întorc”, mai spune vedeta.

Din turist, direct în „distribuția” unui spectacol spectaculos

O altă experiență memorabilă a fost Golden Dragon River Parade, pe râul Yulong. Zeci de plute din bambus, iluminate și legate între ele, formează un dragon uriaș care înaintează pe apă.

De data aceasta, Adina nu a mai privit spectacolul de pe margine. S-a aflat chiar pe una dintre plutele care alcătuiau corpul dragonului, în timp ce soțul ei, Lucian, a filmat totul de pe pod. Cei doi au reușit astfel să surprindă experiența din două perspective diferite.

Și localnicii le-au oferit un motiv serios de amuzament.

„Ne-am amuzat și de câte ori turiști chinezi ne-au rugat să facă fotografii cu noi. La un moment dat chiar m-am întrebat dacă nu cumva suntem celebri în China și nu știm”, glumește vedeta.

Adina Halas a cules ceai și a învățat să facă evantaie chinezești

La Liu San Jie Tea Farm, Adina a cules frunze de ceai, a descoperit etapele prin care acestea sunt prelucrate și a învățat cum trebuie preparate diferitele sortimente. Experiența s-a încheiat, evident, cu o degustare.

A urmat și un atelier de confecționare a evantaielor tradiționale chinezești.

Mi-a plăcut mult că nu am fost doar spectatori, ci am putut participa efectiv la experiențele acestea”, spune Adina.

„Vreau neapărat să revin!”

Călătoria a continuat cu noi descoperiri în Guangxi și cu o plimbare de seară prin Taiping Ancient Town, în Chongzuo. Pentru Adina, însă, dincolo de locurile spectaculoase, oamenii și întâlnirile autentice au făcut diferența.

Ce mi-a rămas cel mai puternic din China este combinația dintre peisajele fabuloase, diversitatea culturală și întâlnirile cu oamenii. Am văzut foarte multe, am încercat lucruri noi, am râs mult și am avut momente în care pur și simplu m-am oprit să privesc".

Drumul nu a fost nici atât de complicat pe cât ar putea părea. Adina și Lucian au zburat direct de la București la Beijing, apoi aproximativ trei ore până la Guilin, iar returul a fost Nanning–Beijing–București. Existența unei curse directe București–Beijing îi dă deja idei vedetei pentru următoarea aventură.

Iar concluzia Adinei spune, poate, cel mai bine cât de mult a cucerit-o China:

„Am plecat cu sentimentul că am descoperit doar o mică parte dintr-o țară imensă și că vreau neapărat să revin”.

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