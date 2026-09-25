 „Am fugit de acasă cu un bărbat”. Mirela Retegan, dezvăluiri în premieră despre ce a trăit la 19 ani
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„Am fugit de acasă cu un bărbat”. Mirela Retegan, dezvăluiri în premieră despre ce a trăit la 19 ani

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Mirela Retegan face publice detalii mai puțin cunoscute din tinerețea sa. Concurenta de la „Asia Express” și fondatoarea Găștii Zurli a povestit, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, despre perioada în care era adolescentă și despre un episod important din viața sa, petrecut la vârsta de 19 ani.

Mirela Retegan.
Mirela Retegan. Foto: Arhiva Click!

Mirela Retegan: „Am fost un copil rebel”

Mirela Retegan spune că a fost un copil rebel și că, în tinerețe, a făcut parte dintr-o organizație în cadrul căreia erau dezbătute discuțiile de la Europa Liberă. Tinerii încercau, astfel, să se opună sistemului comunist.

„Am fost un copil rebel. Am făcut parte dintr-o organizație care dezbătea discuțiile de la Europa Liberă și încercam să ne opunem sistemului comunist. Noroc că a venit Revoluția; altfel, aș fi făcut închisoare politică. Ai mei habar nu aveau”, începe mesajul publicat de vedetă pe rețelele de socializare. 

Vedeta a fugit de acasă cu un bărbat de care se îndrăgostise 

Ulterior, la 19 ani, vedeta a fugit de acasă împreună cu un bărbat de care se îndrăgostise. Acesta i-a descris o lume nouă și a făcut-o să privească dincolo de universul în care crescuse. Totuși, dragostea pe care o trăia vedeta și decizia de a fi împreună cu acel bărbat nu au fost însă acceptate de mama ei. După ce a aflat despre relația fiicei sale, aceasta i-a dat de ales: fie renunță la relație, fie pleacă de acasă. Mirela Retegan a ales cea de-a doua variantă și și-a strâns lucrurile, apoi a plecat în timpul nopții.

Vedeta mărturisește că, deși pentru ea a fost un moment dificil, pentru mama sa a reprezentat unul dintre cele mai grele momente din viață.

„La 19 ani, am fugit de acasă cu un bărbat care îmi vorbea despre Borges și Gellu Naum. Asculta Yes, King Crimson și Emerson, Lake & Palmer. M-am îndrăgostit nebunește. Îmi arăta o lume dincolo de cele patru blocuri ale micului cartier de ceferiști din Dej Triaj. De Ceaușescu scăpasem. Mai trebuia să scap și de mama.

Așa că am profitat de momentul în care, aflând despre relația mea cu el, mama mi-a spus: «Ori renunți, ori diseară să nu te mai găsesc acasă». Mi-am strâns toate lucrurile și cărțile și le-am cărat la vecina de la etajul doi, Carmen, prietena mea. Noaptea, pe la trei, când eram sigură că doarme tot cartierul, am fugit de tot.

Eu îmi amintesc povestea asta într-un fel. Mi-am construit drama mea. Mama și-a construit drama ei. Pentru mine a fost un eveniment dificil. Pentru mama, a fost cel mai greu moment din viața ei. Vorbim pentru prima oară despre asta, iar Maya este cea care pune întrebările. Am auzit și eu, pentru prima dată, perspectiva mamei.

Nu vă spun nicio concluzie, pentru că vreau să o auziți spusă chiar de mama. Am avut nevoie de 37 de ani de lecții și experiențe ca să putem vorbi deschis despre asta”, a mai spus Mirela Retegan. 

Cu ce vicii s-a confruntat Mirela Retegan 

Mirela Retegan a vorbit acum ceva vreme și despre perioada în care s-a confruntat cu mai multe obiceiuri nesănătoase, pe care le-a descris drept refugii în momentele dificile. Fondatoarea Găștii Zurli a mărturisit că zahărul, țigările și alcoolul au apărut treptat în viața sa și că, la un moment dat, consumul de dulciuri a contribuit la creșterea sa în greutate până la peste 100 de kilograme.

„Mi-am otrăvit viața cu trei lucruri: zahăr, țigări și alcool. Au intrat în viața mea, în această ordine: zahărul când eram mică, nici nu îmi amintesc, țigările – pe la 19 ani și alcoolul, la 24 de ani. Toate au fost refugii: când îmi doream să mă simt mai bine, mâncam o ciocolată, o cutie de înghețată, o pungă de bomboane sau chiar o jumătate de tort, ajungând astfel să depășesc 100 de kilograme”, a început să povestească Mirela Retegan pe social media.

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