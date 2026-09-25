 Ce spune Anca Țurcașiu despre nunta cu Călin Șerban. Mai ajunge actrița în fața altarului?
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Ce spune Anca Țurcașiu despre nunta cu Călin Șerban. Mai ajunge actrița în fața altarului?

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Anca Țurcașiu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Călin Șerban și se bucură de fiecare moment petrecut împreună. Chiar dacă între cei doi există sentimente puternice, actrița a mărturisit că nu își dorește să se recăsătorească.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban.
Anca Țurcașiu și Călin Șerban. Foto: Click!

Anca Țurcașiu a fost căsătorită timp de 22 de ani cu medicul Cristian Georgescu. Cei doi au divorțat, iar ulterior artista și-a refăcut viața sentimentală alături de Călin Șerban.

De ce nu își dorește Anca Țurcașiu să se recăsătorească

Deși relația lor este una apropiată și cei doi se bucură de timpul petrecut împreună, Anca Țurcașiu spune că nu consideră necesară oficializarea relației printr-o nouă căsătorie. Vedeta a explicat că a discutat deschis cu partenerul său despre acest subiect și i-a transmis că nu își dorește să fie cerută în căsătorie.

„Suntem cu picioarele pe Pământ, în sensul în care ne-am gândit că nu știm dacă e cazul să ne căsătorim (…) Am discutat despre lucrul acesta și eu i-am spus că eu nu-mi doresc asta și să nu cumva să mă ceară de nevastă, pentru că s-ar putea să primească un răspuns negativ”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Știrile Antena Stars.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, prieteni înainte de a deveni un cuplu

Povestea dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban a început cu o relație de prietenie. Cei doi se cunoșteau de aproximativ 20 de ani înainte ca relația lor să se transforme într-una de iubire.

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, actrița a povestit că obișnuia să îl contacteze pe Călin Șerban atunci când ajungea la Brașov pentru spectacolele sale.

Ne știam de 20 de ani și am rămas în relații de foarte bună prietenie. Astfel încât, el fiind brașovean, de fiecare dată când ajungeam în Brașov cu unul dintre spectacolele mele, îl sunam și îi spuneam: <Călin, vrei să vii la spectacol?>. Și el spunea da, de fiecare dată a venit cu buchete de flori, dar la revedere, la revedere.”

„Într-un an am fost invitată să cânt undeva la munte”

Ulterior, cei doi au început să se revadă mai des. Artista a povestit că, într-o perioadă în care urma să cânte la munte, s-a cazat împreună cu mai mulți prieteni chiar în Piața Sfatului din Brașov, știind că și Călin locuia în aceeași zonă.

„Apoi, într-un an am fost invitată să cânt undeva la munte și am luat împreună cu niște prieteni de-ai mei o cazare chiar în Piața Sfatului, eu știam că el locuiește chiar în Piața Sfatului, și le-am spus prietenilor mei că, dacă tot stăm câteva zile la Brașov, eu am un prieten foarte bun aici care ar putea să ne plimbe prin Brașov.”

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