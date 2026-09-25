 Actrița Susan Sarandon, reținută la New York în timpul unui protest împotriva lui Netanyahu
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Actrița Susan Sarandon, reținută la New York în timpul unui protest împotriva lui Netanyahu

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Vedeta hollywoodiană Susan Sarandon a fost reținută joi de poliția din New York în timpul unei demonstrații nedeclarate împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu. Actriței i-au fost puse cătușe după ce manifestanții au refuzat să elibereze o intersecție blocată în apropierea sediului ONU.

Susan Sarandon, reținută în timpul unei manifestații împotriva lui Netanyahu
Susan Sarandon, reținută în timpul unei manifestații împotriva lui Netanyahu Foto: instagram

Prezența premierului israelian Benjamin Netanyahu la New York, cu ocazia reuniunii anuale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a generat proteste masive de stradă în metropola americană transmite AFP, preluată de Agerpres. 

Susan Sarandon, încătușată în plină stradă la un protest Jewish Voice for Peace

Imaginile surprinse la fața locului o arată pe protagonista din „Thelma & Louise” și „Dead Man Walking” fiind imobilizată și încătușată de polițiștii newyorkezi.

Manifestația, organizată sub forma unui sit-in de mișcarea Jewish Voice for Peace, a reunit activiști care au afișat mesaje precum „Opriți înarmarea Israelului” și „Puneți capăt genocidului”.

Conform relatărilor din New York Post, de la aceeași acțiune a fost evacuată și actrița Hannah Einbinder, cunoscută din serialul de comedie „Hacks”.

Reprezentanții NYPD au justificat intervenția în forță prin caracterul ilegal al adunării publice.

„Mai multe persoane care nu s-au supus au fost luate în custodie”, a precizat o purtătoare de cuvânt a poliției, fără a înainta un număr exact al celor arestați.

Consecințele profesionale ale activismului pro-palestinian

Nu este prima dată când Susan Sarandon ajunge în atenția autorităților pentru convingerile sale politice.

Cunoscută și pentru interpretarea din clasicul „The Rocky Horror Picture Show”, actrița este o prezență constantă la mitingurile de condamnare a ofensivei militare duse de Israel în Fâșia Gaza.

Angajamentul său ferm i-a adus însă pierderi considerabile pe plan profesional. În interviuri recente, Sarandon a recunoscut deschis că mai multe contracte de film și colaborări din industria cinematografică i-au fost reziliate după ce a criticat public acțiunile autorităților israeliene, pozițiile sale tranșante atrăgând izolarea din anumite cercuri de la Hollywood.

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