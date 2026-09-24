Cindy Crawford și Rande Gerber, devastați după moartea fiului lor. „Nu au renunțat niciodată la el”

Cindy Crawford și Rande Gerber trec printr-o perioadă extrem de dificilă după moartea fiului lor, Presley Gerber. Tânărul model a murit la vârsta de 27 de ani, iar informațiile din documentele Medical Examiner din Los Angeles arată că decesul s-a produs într-o unitate de reabilitare.

Cindy Crawford și Presley Gerber Foto: Getty images

Potrivit unei surse apropiate familiei, Cindy Crawford și Rande Gerber au încercat ani la rând să-l ajute pe Presley în lupta sa cu problemele legate de consumul de substanțe. Cei doi ar fi apelat la mai multe forme de tratament și ar fi făcut numeroase eforturi pentru ca fiul lor să primească sprijinul de care avea nevoie.

Cindy Crawford și Rande Gerber au apelat la mai multe forme de tratament

Printre formele de ajutor s-ar fi numărat terapia, tratamentele în centre specializate, programele de recuperare cu internare sau în regim ambulatoriu, dar și mai multe tipuri de terapii homeopate, scrie PEOPLE.

„Au încercat tot ce era posibil”, a declarat sursa, explicând că cei doi au căutat soluții pentru Presley timp de mai mulți ani.

Cindy Crawford și Rande Gerber ar fi angajat, de asemenea, mai mulți specialiști care să-l sprijine pe tânăr. „Au angajat mai mult de un coach pentru abstinență”, a spus sursa, precizând că aceștia erau alături de Presley „aproape tot timpul”.

Familia ar fi încercat inclusiv să-l încurajeze să se concentreze asupra activităților care îi făceau plăcere. Părinții îl ghidau către proiecte precum modelingul sau fotografia și încercau să-i fie alături în ceea ce îl motiva.

„Îl ghidau să lucreze ca model, fotograf, orice îl entuziasma; îl susțineau”, a mai spus sursa.

Au existat și perioade în care situația lui Presley părea să se îmbunătățească. „A avut o perioadă în timpul iernii în care era abstinent, iar familia lui era foarte fericită”, a explicat sursa. Ultimul an al tânărului ar fi fost însă unul deosebit de dificil pentru el și pentru cei apropiați.

O altă sursă apropiată de Cindy Crawford a descris lupta familiei și starea în care se află membrii acesteia după moartea lui Presley.

„Presley a avut perioade în care se descurca foarte bine, dar în ultima vreme se lupta. Familia era îngrijorată pentru el. Au fost mereu alături de el și au încercat să-l ajute de atât de multe ori de-a lungul anilor”, a declarat sursa.

Aceasta a adăugat: „Acum se întreabă ce altceva ar fi putut face. Este sfâșietor, pentru că nu au renunțat niciodată la el.”

Presley Gerber vorbea public despre problemele sale

Înainte de moarte, Presley Gerber vorbise și public despre dificultățile prin care trecea. Tânărul își exprimase deschis problemele de sănătate mintală și a vorbit despre tratamentul său, inclusiv despre experiența cu tratamente bazate pe substanțe psihedelice în contextul dependenței.

Ultima apariție publică a lui Presley alături de părinții săi a avut loc pe 11 iunie, la un eveniment We Are ENOUGH x Aviator Nation. Cu acea ocazie, el a vorbit despre impactul pe care diferitele medicamente l-au avut asupra sănătății sale mintale.

„Cel mai liber m-am simțit atunci când am fost în sfârșit sincer cu mine însumi”, a spus Presley.

Moartea tânărului a fost asociată inițial cu un apel pentru o posibilă supradoză, în dimineața zilei de 20 septembrie, la o unitate din zona Santa Monica. Documentele poliției menționează și un stop cardiac.

Autopsia lui Presley Gerber a fost finalizată, însă cauza oficială a morții nu a fost stabilită încă. Biroul Medical Examiner din Los Angeles a precizat că investigația este în desfășurare și că, în acest moment, informațiile disponibile sunt limitate.

După vestea morții, familia lui Presley a cerut discreție. Reprezentantul lui Cindy Crawford, Rande Gerber și Kaia Gerber a transmis: „Familia cere intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă.”

Kaia Gerber, sora lui Presley, trece la rândul ei printr-o perioadă extrem de grea. O sursă apropiată acesteia a declarat că actrița este „zguduită și încă nu poate să creadă” ce s-a întâmplat și că familia și prietenii s-au mobilizat pentru a-i fi alături.

„Nu vrea să fie singură și are oameni alături de ea în permanență”, a mai spus sursa.