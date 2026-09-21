Cum a fost surprins fiul lui Cindy Crawford, înainte să moară. Ultimele fotografii cu Presley Walker Gerber în viață

Presley Walker Gerber, fiul legendarului fotomodel Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a încetat din viață duminică, 20 septembrie, la doar 27 de ani. În spațiul public au apărut ultimele imagini cu Presley Gerber, în viață.

Ultimele imagini cu Presley Gerber în viață Foto: arhivă

Ultimul eveniment public cu familia

Presley Gerber, fiul supermodelei Cindy Crawford și fratele mai mare al Kaiei Gerber, apare zâmbind în ultimele fotografii publice surprinse înainte de moartea sa la doar 27 de ani. Imaginile, devenite acum sfâșietoare, au fost realizate în luna mai, la evenimentul RE/DONE x Kaia Gerber Short/Cuts Launch din Los Angeles, unde Presley venise să-și susțină sora, potrivit Daily Mail.

La eveniment, Presley a pozat alături de mama sa, Cindy Crawford, și de tatăl său, Rande Gerber. Familia s-a oprit pentru câteva fotografii în fața locației, iar tânărul model apare zâmbind larg lângă Kaia. Mai târziu, cei doi frați au făcut o altă fotografie împreună, Presley fiind surprins cu brațul în jurul surorii sale.

1/2 Cei doi copii ai modelului Cindy Crawford Foto: Getty Images

Fotografii recente cu Presley pot fi văzute și în ultima sa postare de pe Instagram, publicată luna trecută. În imagini, tânărul modelează haine ale brandului Vuori Clothing, purtând un tricou negru și pantaloni sport în aceeași culoare.

Fiul lui Cindy Crawford a murit la 27 de ani

Lumea modei internaționale este în stare de șoc după moartea prematură a lui Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford. Tânărul de 27 de ani, care a luptat public cu depresia și dependențele, s-a stins duminică într-o clinică din Los Angeles.

Până la finalizarea autopsiei de către medicii legiști din Los Angeles County, cauza exactă a morții nu a fost comunicată oficial.

Presley a debutat pe marile podiumuri încă de la 15 ani, devenind rapid imaginea unor case de renume precum Dolce & Gabbana sau Calvin Klein, colaborând cu agenția IMG Models și apărând alături de mama sa într-o celebră reclamă Pepsi în 2018.

În spatele succesului strălucitor se ascundeau însă probleme psihologice vechi: în 2019 fusese arestat pentru conducere sub influența substanțelor, iar abandonarea sporturilor din copilărie (surf, polo pe apă, înot) i-a afectat masiv echilibrul interior.

În confesiunile video publicate sub titlul „Mental Health Mondays”, tânărul a vorbit deschis despre „pandemia tăcută” a sănătății mintale.

El dezvăluise că lua tratament de substituție cu buprenorfină (utilizată pentru durere și dependența de opioide), alături de doze fluctuante de benzodiazepine, Xanax și Valium pentru a combate atacurile de panică și coșmarurile nocturne.

Tânărul s-a plâns totodată de confuzia generată de medici, afirmând că a consultat nu mai puțin de 15 psihiatri care îi prescriau zeci de pastile fără un ghidaj clar: „Mi-aș dori ca doctorii să spună: ia asta de trei ori pe zi. Dar toți cei 15 psihiatri la care am fost mi-au zis: iată 20 de medicamente, ia-le după cum simți nevoia. Iar eu le spuneam: nu-mi lăsați atâta libertate, am nevoie de o direcție clară”, potrivit Daily Mail.

Ce părere avea Kaia Gerber despre dependența fratelui ei

Cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie, sora sa, Kaia Gerber (24 de ani), a oferit un interviu emoționant revistei Vogue, dezvăluind că lupta lui Presley a zdruncinat din temelii întreaga familie.

Kaia a recunoscut că a ales să fie „copilul ușor de gestionat”, reprimându-și propriile cereri de ajutor pentru a nu-și împovăra părinții, dar și-a lăudat fratele pentru curajul de a demola secretomania tradițională a familiei și de a se arăta vulnerabil în fața lumii.

Relația lui Presley cu tatăl său a rămas una extrem de strânsă până în ultimele clipe. În luna mai, tânărul a postat un omagiu profund pe rețelele de socializare, descriindu-l pe Rande Gerber drept sprijinul său de neclintit în cele mai întunecate momente:

„Am cel mai bun tată din lume. Nu a renunțat niciodată la mine”. La rândul său, Rande îi promisese dragoste eternă: „Uneori cădem, dar cu puțin ajutor ne ridicăm întotdeauna”.