 Cum a fost surprins fiul lui Cindy Crawford, înainte să moară. Ultimele fotografii cu Presley Walker Gerber în viață
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoCum a fost surprins fiul lui Cindy Crawford, înainte să moară. Ultimele fotografii cu Presley Walker Gerber în viață

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Presley Walker Gerber, fiul legendarului fotomodel Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a încetat din viață duminică, 20 septembrie, la doar 27 de ani. În spațiul public au apărut ultimele imagini cu Presley Gerber, în viață.

Ultimele imagini cu Presley Gerber în viață
Ultimele imagini cu Presley Gerber în viață Foto: arhivă

Ultimul eveniment public cu familia

Presley Gerber, fiul supermodelei Cindy Crawford și fratele mai mare al Kaiei Gerber, apare zâmbind în ultimele fotografii publice surprinse înainte de moartea sa la doar 27 de ani. Imaginile, devenite acum sfâșietoare, au fost realizate în luna mai, la evenimentul RE/DONE x Kaia Gerber Short/Cuts Launch din Los Angeles, unde Presley venise să-și susțină sora, potrivit Daily Mail.

La eveniment, Presley a pozat alături de mama sa, Cindy Crawford, și de tatăl său, Rande Gerber. Familia s-a oprit pentru câteva fotografii în fața locației, iar tânărul model apare zâmbind larg lângă Kaia. Mai târziu, cei doi frați au făcut o altă fotografie împreună, Presley fiind surprins cu brațul în jurul surorii sale.

Cei doi copii ai modelului Cindy Crawford
1/2
Cei doi copii ai modelului Cindy Crawford Foto: Getty Images

Fotografii recente cu Presley pot fi văzute și în ultima sa postare de pe Instagram, publicată luna trecută. În imagini, tânărul modelează haine ale brandului Vuori Clothing, purtând un tricou negru și pantaloni sport în aceeași culoare. 

Fiul lui Cindy Crawford a murit la 27 de ani

Lumea modei internaționale este în stare de șoc după moartea prematură a lui Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford. Tânărul de 27 de ani, care a luptat public cu depresia și dependențele, s-a stins duminică într-o clinică din Los Angeles. 

Până la finalizarea autopsiei de către medicii legiști din Los Angeles County, cauza exactă a morții nu a fost comunicată oficial.

Presley a debutat pe marile podiumuri încă de la 15 ani, devenind rapid imaginea unor case de renume precum Dolce & Gabbana sau Calvin Klein, colaborând cu agenția IMG Models și apărând alături de mama sa într-o celebră reclamă Pepsi în 2018.

În spatele succesului strălucitor se ascundeau însă probleme psihologice vechi: în 2019 fusese arestat pentru conducere sub influența substanțelor, iar abandonarea sporturilor din copilărie (surf, polo pe apă, înot) i-a afectat masiv echilibrul interior. 

În confesiunile video publicate sub titlul „Mental Health Mondays”, tânărul a vorbit deschis despre „pandemia tăcută” a sănătății mintale.

El dezvăluise că lua tratament de substituție cu buprenorfină (utilizată pentru durere și dependența de opioide), alături de doze fluctuante de benzodiazepine, Xanax și Valium pentru a combate atacurile de panică și coșmarurile nocturne. 

Tânărul s-a plâns totodată de confuzia generată de medici, afirmând că a consultat nu mai puțin de 15 psihiatri care îi prescriau zeci de pastile fără un ghidaj clar: „Mi-aș dori ca doctorii să spună: ia asta de trei ori pe zi. Dar toți cei 15 psihiatri la care am fost mi-au zis: iată 20 de medicamente, ia-le după cum simți nevoia. Iar eu le spuneam: nu-mi lăsați atâta libertate, am nevoie de o direcție clară”,  potrivit Daily Mail.  

Ce părere avea Kaia Gerber despre dependența fratelui ei 

Cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie, sora sa, Kaia Gerber (24 de ani), a oferit un interviu emoționant revistei Vogue, dezvăluind că lupta lui Presley a zdruncinat din temelii întreaga familie.

Kaia a recunoscut că a ales să fie „copilul ușor de gestionat”, reprimându-și propriile cereri de ajutor pentru a nu-și împovăra părinții, dar și-a lăudat fratele pentru curajul de a demola secretomania tradițională a familiei și de a se arăta vulnerabil în fața lumii.

Relația lui Presley cu tatăl său a rămas una extrem de strânsă până în ultimele clipe. În luna mai, tânărul a postat un omagiu profund pe rețelele de socializare, descriindu-l pe Rande Gerber drept sprijinul său de neclintit în cele mai întunecate momente:

„Am cel mai bun tată din lume. Nu a renunțat niciodată la mine”. La rândul său, Rande îi promisese dragoste eternă: „Uneori cădem, dar cu puțin ajutor ne ridicăm întotdeauna”.

Ghid de cumpărături

banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Gigi Becali este pentru el un al doilea Dumnezeu” Vedete românești
image
Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră mai mult adevarul.ro
image
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali: „Mi-a cerut milionul de Liga Campionilor!” Ce salariu primește Reghecampf la FCSB www.fanatik.ro
image
Românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani observatornews.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu www.antena3.ro
image
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Schimbare importantă pentru facturile la energie și gaze. Ce costuri vor putea fi plătite de consumatori playtech.ro
image
Reghecampf are acum întâlnirea decisivă pentru revenirea la FCSB. Toate detaliile din Tunisia www.fanatik.ro
image
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică okmagazine.ro
image
”Ești o dolofană!” Jignirile lui Charles, actualul rege britanic, au fost devastatoare pentru Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
jennifer lopez sosie puscarie jpg
Pușcăriașa care seamănă cu J.Lo a devenit virală: „E varianta obosită a divei!” Vedete internaționale
Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”
#Exclusiv Click!
VideoMirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”. Ce le-a fost cel mai greu Vedete românești
Monica Anghel (54 de ani) și soțul ei se înțeleg de minune după atâția ani în care sunt împreună și au și un băiat de aproape 16 ani
FotoMonica Anghel, imagini superbe din Monaco alături de Marian Caraivan. „Suntem noi cu noi” Vedete românești
Christina Aguilera Profimedia jpg
„Nu mă cântăresc niciodată”. Christina Aguilera, mai suplă ca niciodată în cea mai recentă apariție publică! Cât a slăbit? Vedete internaționale
mihai morar parinti
Gestul emoționant făcut de Mihai Morar de ziua mamei sale. Ce i-a oferit la împlinirea vârstei de 70 de ani Vedete românești
Francisca și TJ Miles au făcut, în weekend, petrecerea pe care și-au dorit-o: un „nuntez”
#Exclusiv Click!
VideoFrancisca și TJ Miles, „nuntez” fără fițe, dar cu meniu spectaculos! Ce au mâncat invitații și cine le-a cântat Vedete românești
fane vancica si duduta
Fane Văncică trece prin momente cumplite. Fratele lui, Duduta, s-a stins din viață Vedete românești
banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT actualitate.net