Gestul emoționant făcut de Mihai Morar de ziua mamei sale. Ce i-a oferit la împlinirea vârstei de 70 de ani

Mihai Morar a făcut un gest emoționant pentru mama sa, cu ocazia zilei de naștere. Femeia care i-a dat viață a împlinit 70 de ani, iar prezentatorul de radio și televiziune nu a lăsat ca momentul să treacă neobservat. Pentru el, aniversarea mamei sale a fost un prilej de a-i arăta cât de importantă este pentru el și cât de mult înseamnă familia.

Mihai Morar alături de părinții săi. Foto: Instagram

Familia ocupă un loc important în viața lui Mihai Morar, iar acesta a vorbit de-a lungul timpului despre legătura pe care o are cu părinții săi. Ori de câte ori are ocazia, vedeta merge la Baia Mare, în județul Maramureș, acolo unde s-a născut și a copilărit, pentru a-și revedea părinții și pentru a petrece timp alături de ei.

Mama lui Mihai Morar a împlinit 70 de ani

De această dată, motivul vizitei a fost unul cu totul special. Mama lui Mihai Morar a împlinit 70 de ani, o vârstă importantă, iar fiul ei a vrut să-i fie alături într-o zi atât de specială.

Cadoul pe care i l-a oferit nu a fost unul obișnuit. Mihai Morar a făcut un drum de aproximativ 1.200 de kilometri pentru a ajunge la mama sa și pentru a-i fi alături de ziua ei. Pentru prezentator, timpul petrecut împreună cu cea care i-a dat viață a fost darul pe care a simțit că i-l poate oferi cu cea mai mare bucurie.

„O dată-n viață face mămica mea 70 de ani. Și-am făcut 1200 kilometri până la ea și înapoi, că un dar mai mare decât ăsta nu m-am priceput să îi fac. Mulțumesc, mamă!”, a fost mesajul emoționant al lui Mihai Morar, transmis prin intermediul rețelelor de socializare.

Mihai Morar: „Pentru mamă și tată, centrul Universului e copilul”

Mihai Morar a vorbit deseori despre familie și despre legătura pe care o are cu părinții săi. Pentru prezentator, mama și tatăl său au rămas două dintre cele mai importante persoane din viața lui, chiar și după ce a devenit, la rândul său, tată.

În urmă cu ceva timp, Mihai Morar a transmis un mesaj profund despre relația dintre părinți și copii, vorbind despre locul pe care aceștia îl ocupă unul în viața celuilalt. Cuvintele sale scot în evidență importanța familiei și legătura care se creează încă din primele clipe de viață.

„Pentru mamă și tată, centrul Universului e copilul. Pentru copil, centrul Universului e ‘mama și tatăl’. Expresia absolută am citit-o zilele trecute: ‘De fiecare dată când se naște un prunc, se mai naște un centru al Universului’. Iar acolo unde Universul își găsește punctul de sprijin, o fărâmă de lume se așează într-o Ordine, învingând Haosul”