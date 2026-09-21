 Gestul emoționant făcut de Mihai Morar de ziua mamei sale. Ce i-a oferit la împlinirea vârstei de 70 de ani
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Gestul emoționant făcut de Mihai Morar de ziua mamei sale. Ce i-a oferit la împlinirea vârstei de 70 de ani

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mihai Morar a făcut un gest emoționant pentru mama sa, cu ocazia zilei de naștere. Femeia care i-a dat viață a împlinit 70 de ani, iar prezentatorul de radio și televiziune nu a lăsat ca momentul să treacă neobservat. Pentru el, aniversarea mamei sale a fost un prilej de a-i arăta cât de importantă este pentru el și cât de mult înseamnă familia.

Mihai Morar alături de părinții săi.
Mihai Morar alături de părinții săi. Foto: Instagram

Familia ocupă un loc important în viața lui Mihai Morar, iar acesta a vorbit de-a lungul timpului despre legătura pe care o are cu părinții săi. Ori de câte ori are ocazia, vedeta merge la Baia Mare, în județul Maramureș, acolo unde s-a născut și a copilărit, pentru a-și revedea părinții și pentru a petrece timp alături de ei.

Mama lui Mihai Morar a împlinit 70 de ani 

De această dată, motivul vizitei a fost unul cu totul special. Mama lui Mihai Morar a împlinit 70 de ani, o vârstă importantă, iar fiul ei a vrut să-i fie alături într-o zi atât de specială.

Cadoul pe care i l-a oferit nu a fost unul obișnuit. Mihai Morar a făcut un drum de aproximativ 1.200 de kilometri pentru a ajunge la mama sa și pentru a-i fi alături de ziua ei. Pentru prezentator, timpul petrecut împreună cu cea care i-a dat viață a fost darul pe care a simțit că i-l poate oferi cu cea mai mare bucurie.

„O dată-n viață face mămica mea 70 de ani. Și-am făcut 1200 kilometri până la ea și înapoi, că un dar mai mare decât ăsta nu m-am priceput să îi fac. Mulțumesc, mamă!”, a fost mesajul emoționant al lui Mihai Morar, transmis prin intermediul rețelelor de socializare. 

Mihai Morar: „Pentru mamă și tată, centrul Universului e copilul”

Mihai Morar a vorbit deseori despre familie și despre legătura pe care o are cu părinții săi. Pentru prezentator, mama și tatăl său au rămas două dintre cele mai importante persoane din viața lui, chiar și după ce a devenit, la rândul său, tată.

În urmă cu ceva timp, Mihai Morar a transmis un mesaj profund despre relația dintre părinți și copii, vorbind despre locul pe care aceștia îl ocupă unul în viața celuilalt. Cuvintele sale scot în evidență importanța familiei și legătura care se creează încă din primele clipe de viață.

Pentru mamă și tată, centrul Universului e copilul. Pentru copil, centrul Universului e ‘mama și tatăl’. Expresia absolută am citit-o zilele trecute: ‘De fiecare dată când se naște un prunc, se mai naște un centru al Universului’. Iar acolo unde Universul își găsește punctul de sprijin, o fărâmă de lume se așează într-o Ordine, învingând Haosul”  

Ghid de cumpărături

banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Gigi Becali este pentru el un al doilea Dumnezeu” Vedete românești
image
Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră mai mult adevarul.ro
image
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat adevarul.ro

Parteneri

image
Reghecampf are acum întâlnirea decisivă pentru revenirea la FCSB. Toate detaliile din Tunisia www.fanatik.ro
image
Românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani observatornews.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu www.antena3.ro
image
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Schimbare importantă pentru facturile la energie și gaze. Ce costuri vor putea fi plătite de consumatori playtech.ro
image
„Cea mai tare siglă!” Daniel Șendre, pamflet de colecție după poza cu brandul lui Andrei Nicolescu la Dinamo www.fanatik.ro
image
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică okmagazine.ro
image
”Ești o dolofană!” Jignirile lui Charles, actualul rege britanic, au fost devastatoare pentru Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
jennifer lopez sosie puscarie jpg
Pușcăriașa care seamănă cu J.Lo a devenit virală: „E varianta obosită a divei!” Vedete internaționale
Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”
#Exclusiv Click!
VideoMirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”. Ce le-a fost cel mai greu Vedete românești
Cindy Crawford, Rande Gerber, Kaia Gerber and Presley Gerber at Sister Cities Screening jpeg
FotoCum a fost surprins fiul lui Cindy Crawford, înainte să moară. Ultimele fotografii cu Presley Walker Gerber în viață Vedete internaționale
Monica Anghel (54 de ani) și soțul ei se înțeleg de minune după atâția ani în care sunt împreună și au și un băiat de aproape 16 ani
FotoMonica Anghel, imagini superbe din Monaco alături de Marian Caraivan. „Suntem noi cu noi” Vedete românești
Christina Aguilera Profimedia jpg
„Nu mă cântăresc niciodată”. Christina Aguilera, mai suplă ca niciodată în cea mai recentă apariție publică! Cât a slăbit? Vedete internaționale
Francisca și TJ Miles au făcut, în weekend, petrecerea pe care și-au dorit-o: un „nuntez”
#Exclusiv Click!
VideoFrancisca și TJ Miles, „nuntez” fără fițe, dar cu meniu spectaculos! Ce au mâncat invitații și cine le-a cântat Vedete românești
fane vancica si duduta
Fane Văncică trece prin momente cumplite. Fratele lui, Duduta, s-a stins din viață Vedete românești
banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT actualitate.net