 Elena Udrea și-a emoționat fanii. Ce mesaj i-a transmis fiicei sale, Eva, cu ocazia zilei sale de naștere
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Elena Udrea și-a emoționat fanii. Ce mesaj i-a transmis fiicei sale, Eva, cu ocazia zilei sale de naștere

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Elena Udrea a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Eva, rodul iubirii dintre ea și Adrian Alexandrov. Micuța a împlinit de curând 8 ani, iar mama sa a ținut să marcheze momentul printr-un mesaj în care și-a exprimat iubirea, recunoștința și bucuria de a o avea în viața sa.

Elena Udrea a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale
Elena Udrea a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale Foto: Facebook

Eva, fiica Elenei Udrea, a împlinit 8 ani 

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Elena Udrea a vorbit despre anii petrecuți alături de fiica sa și despre momentele pe care cele două le-au trăit împreună. Ea a mărturisit că perioada recentă a fost una frumoasă, în care au avut ocazia să se reîntâlnească, să descopere lucruri noi și, mai presus de toate, să petreacă timp împreună.

„Iubirea mea, Eva!

Astăzi sunt 8 ani de când fericirea mea poartă numele tău!

A fost un an atât de frumos… un an în care ne-am reîntâlnit, am descoperit și ne-am bucurat de lucrurile mari și mici, ne-am făcut amintiri împreună și, mai presus de toate, am avut timp. Timpul nostru.

Te privesc și mă minunez de fetița minunată care crește în fiecare zi: veselă, curajoasă, puternică și sensibilă în același timp și, cu o lumină a ta, pe care nimeni și nimic nu o poate stinge.

La 8 ani, îți doresc să-ți păstrezi mereu dorința și bucuria de a descoperi lumea, curajul de a fi tu însăți și bunătatea care te face specială.

Iar eu îți promit să fiu lângă tine, să te țin de mână când vei avea nevoie și să te las să alergi singură atunci când vei simți că poți zbura”, începe mesajul publicat de Elena Udrea pe rețelele de socializare. 

Elena Udrea: „Să-ți fie drumul lin, viața frumoasă, să fii plină de iubire”

La finalul mesajului, Elena Udrea i-a mărturisit fiicei sale cât de importantă este pentru ea și i-a transmis că va rămâne mereu alături de ea, atât în momentele în care va avea nevoie de sprijin, cât și atunci când va fi pregătită să-și urmeze propriul drum.

„Dumnezeu mi-a dat multe daruri în viață, dar tu ești darul cel mai minunat și pe care îl voi privi mereu cu cea mai mare recunoștință.

La mulți ani, iubirea mea!

Să-ți fie drumul lin, viața frumoasă, să fii plină de iubire și să ai alături oameni care să te iubească așa cum meriți!

Eva, 8 ani de iubire. Și povestea noastră abia începe.”

Cât de greu a fost pentru Elena Udrea să stea departe de fiica sa 

Eva și Elena au fost despărțite pentru o perioadă de timp din cauza detenției mamei sale în dosarul „Gala Bute”. După eliberare, Elena Udrea a acordat un interviu în care a vorbit deschis despre perioada în care a fost departe de fiica sa și despre impactul pe care această situație l-a avut asupra relației dintre cele două.

În cadrul interviului realizat împreună cu fiica sa, Elena Udrea a povestit că Eva a evitat mult timp să vorbească despre perioada în care mama sa a fost plecată. Fosta ministră a rememorat și unul dintre cele mai dificile momente, când a fost despărțită de fiica sa la doar câteva zile după nașterea acesteia.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Elena Udrea, potrivit Spynews.ro

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