 Francisca și TJ Miles, „nuntez” fără fițe, dar cu meniu spectaculos! Ce au mâncat invitații și cine le-a cântat
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VideoFrancisca și TJ Miles, „nuntez” fără fițe, dar cu meniu spectaculos! Ce au mâncat invitații și cine le-a cântat

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Francisca și TJ Miles au făcut, în weekend, petrecerea pe care și-au dorit-o: un „nuntez” în care au sărbătorit nunta lor și botezul micuței Clara alături de cei dragi.

Francisca și TJ Miles au făcut, în weekend, petrecerea pe care și-au dorit-o: un „nuntez”
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Francisca și TJ Miles au făcut, în weekend, petrecerea pe care și-au dorit-o: un „nuntez” Foto: click.ro

Fără presiunea unei nunți clasice și, după cum spune chiar artista, „fără fițe”, cei doi au ales un meniu inspirat din preferințele lor, cu preparate de restaurant, dar și două colțuri speciale, românesc și canadian. 

Exclusiv pentru Click!, Francisca a povestit ce s-a aflat pe mese, cine a făcut show la petrecere și cum a rezistat micuța Clara la prima ei petrecere mare.

Francisca: „Nu am cuvinte! A ieșit exact cum ne-am dorit!”

Pentru Francisca, cel mai important a fost ca nunta să nu devină o sursă de stres, ci o seară în care să se bucure cu adevărat de oamenii apropiați.

Nu am cuvinte! A ieșit exact cum ne-am propus și cum ne-am dorit. Nu am pus presiune pe petrecerea asta. Am vrut să fie un moment, o seară în care să ne adunăm cu oamenii dragi și să petrecem frumos!”, ne-a mărturisit artista.

Organizarea nu a fost însă tocmai simplă. De când a devenit mamă, programul Franciscăi este împărțit între Clara, repetiții, concerte și evenimente.

A fost o mână de oameni care m-au ajutat, pentru că eu sunt foarte ocupată cu viața de mamă, cu evenimentele, cu repetițiile, iar weekendurile le am pline de cântări. Mi-ar fi fost foarte greu să le împart pe toate. Sunt super recunoscătoare!”, a mai spus aceasta.

Ce meniu au avut Francisca și TJ Miles la „nuntez”

Cei doi au renunțat la ideea unui meniu tradițional de nuntă și au vrut ca invitații lor să mănânce așa cum ar fi făcut-o într-un restaurant bun.

Meniul de pe masă nu a fost unul clasic de nuntă. Cei de la Lagos s-au ocupat să ne facă exact așa cum ne-ar fi plăcut nouă să mâncăm la restaurant. Am avut vitello tonnato pentru aperitiv, un pește cu un risotto foarte bun pentru primul fel principal și un steak, pentru că noi suntem fani vită”, a povestit Francisca pentru Click!

Iar mireasa recunoaște că are o adevărată slăbiciune pentru carnea de vită.

„Eu, când am fost însărcinată, am mâncat vită continuu și și acum aș mânca dimineața, la prânz și seara! Dar evit să mănânc atât de des. Mănânc de două ori pe săptămână, maximum. Este felul nostru principal preferat. Am avut un antricot foarte bun”, ne-a mai spus artista.

Colț românesc pentru Francisca, colț canadian pentru TJ Miles

Poate cea mai simpatică idee a meniului a venit chiar din povestea celor doi. Francisca iubește mâncarea românească, în timp ce TJ Miles, crescut în Canada, este atașat de preparatele de acolo. Așa că au împăcat ambele „tabere”.

„Pentru că eu sunt fan sarmale, sunt mai pe mâncare românească, iar Miles este crescut în Canada și a stat toată viața acolo, am făcut un colț românesc și un colț canadian”, a mai completat Francisca pentru Click!

La zona canadiană au fost poutine — cartofi prăjiți serviți în stil canadian —, burgeri în alb și roșu, culorile drapelului Canadei, și clătite cu sirop de arțar. Nu au lipsit nici pizza și dulciurile.

Am avut prăjituri bune… Băi, a fost totul la superlativ!”, spune Francisca.

Jador a cântat la petrecere: „Este familie!”

Petrecerea a continuat până târziu, iar Francisca spune că și-a dorit, mai presus de orice, ca invitații să uite de protocol și să se distreze.

Colegii mei de la Ziriano Orchestra au făcut o atmosferă extraordinară. M-am simțit ca în familie, pentru că îi știam pe toți cei care mi-au cântat. Îmi sunt prieteni, cânt cu ei weekend de weekend, ne știm, ne cunoaștem, suntem ca o familie. Jador este familie!”, a mai adaugat vedeta.

Jador are, de altfel, un loc special în viața lor, fiind unul dintre nașii de botez ai Clarei. Cătălin Moroșanu și Georgiana sunt nașii de cununie ai cuplului și, alături de Jador, nașii de botez ai fetiței Franciscăi cu TJ Miles.

A fost fabulos! Mi-am dorit cel mai mult să fie un eveniment fără fițe, cu de toate, cu distracție, cu oameni veseli și care să vină cu inima deschisă, pentru că suntem acolo ca în familie”, a mai adăugat tânăra mămică.

Și s-a dansat serios. Atât de serios încât mireasa a resimțit petrecerea și a doua zi.

„Am dansat toată noaptea, încontinuu. Aveam picioarele umflate și sâmbătă seara, când am avut cântare, nu știam ce sandale să încalț. Căutam sandale cu un număr mai mare!”, ne-a povestit, amuzată, Francisca.

Clara a petrecut până la 21.30

Nici mezina familiei nu putea lipsi de la „nuntez”. Clara a avut voie, pentru o singură seară, să-și depășească ora obișnuită de somn.

Clara a stat cu noi până la ora 21.30. I-am stricat un pic programul de somn, pentru că ea pe la 20.30 doarme de obicei, dar i-am prelungit programul. O singură seară a fost o excepție de o oră și după aceea Clara a plecat la somn”, mai spune artista pentru Click!

Părinții au avut ajutoare pentru micuță, iar pentru copiii invitaților au pregătit inclusiv animatori.

Două rochii pentru Francisca și o ținută specială pentru Clara

Și ținutele familiei au fost atent alese. Francisca a avut două rochii, ambele realizate de prietena sa Amalia, de la ESA, care s-a ocupat și de costumul de mire al lui TJ Miles. Pentru Clara, părinții au ales o rochiță realizată de Mon Bebe.

Unul dintre accesoriile care au ieșit imediat în evidență în imaginile de la eveniment a fost și buchetul neconvențional al Franciscăi: cale albe, completate de șiraguri lungi de perle, în ton cu aerul modern al ținutei de mireasă.

Iar după toate emoțiile, concluzia Franciscăi este simplă:

„A fost foarte reușită petrecerea, «nuntezul» nostru! A fost exact cum ne-am dorit. Ne-am distrat și noi, și invitații”.

Și luna de miere? Mai poate aștepta. Pentru Francisca, viața de artistă și-a reintrat imediat în drepturi: la numai o zi după propria nuntă, mireasa era deja din nou la cântare.

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