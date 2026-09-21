 Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!”
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Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!”

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Nicușor Dan și-a făcut parcă un obicei din a atrage atenția, la întâlnirile oficiale. După ce, adesea, a pășit pe lângă covorul roșu, iată că, la recentul summit din Ucraina, s-a apucat să-și așeze, rând pe rând, șosetele. Gestul copilăresc i-a uimit pe politicienii din jurul său, buni cunoscători ai protocolului. Iată verdictul stilistului Florin Burescu, după acest moment amuzant, devenit viral.

Nicușor Dan, în timp ce își ridică șosetele la summitul din Ucraina, sub privirile nedumerite ale lui Zelenski
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Nicușor Dan, în timp ce își ridică șosetele la summitul din Ucraina, sub privirile nedumerite ale lui Zelenski Foto: foto: Facebook

Stilistul Florin Burescu și-a pus mâinile în cap: „O problemă de etică!”

Președintele României Nicușor Dan a demonstrat, în repetate rânduri, că nu prea ține cont de protocol, comportându-se, și la întâlnirile politice importante, exact ca acasă, în sufragerie. După ce a fost surprins în timp ce își aranja șosetele, la Forumul Economic Carpatic, unul dintre evenimentele organizate în cadrul primului Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, reuniune găzduită de Volodimir Zelenski, în Ivano-Frankivsk, stiliștii și-au pus mâinile în cap.

Iată verdictul lui Florin Burescu, designerul care adesea a comentat, exclusiv pentru Click!, despre ținutele lui vestimentare, multe total nepotrivite, despre aparițiile publice cu bucluc ale lui Nicușor Dan: 

„Lăsând la o parte că în primele secunde cu toții ne amuzăm și zâmbim, uitându-ne în esență e o problemă de etică, de comportament în societate și lucrul acesta ar trebui semnalat.

E inacceptabil ca un președintele de stat să facă asemenea gafe de protocol. Nu prea își au locul aici sfaturile stilistice, trebuie mai întâi să vorbim despre bunele maniere în astfel de situații”.

Cu ce se asortează, de fapt, șosetele, cu pantofii sau cu pantalonii?

Florin Burescu are și un sfat important pentru politicieni, pentru un look impecabil, fără cusur: 

„Atenție, ciorapii trebuie să fie de calitate și lungi, ca atunci când stai pe scaun să nu se vadă pielea. Cum îi asortăm? Eu sunt de părere că trebuie asortați cu pantofii, arată mult mai bine așa, conferă lungime piciorului. Dar, deloc greșit e să asortezi șosetele și cu pantalonii, important este să fie lungi. Gestul lui Nicușor Dan înseamnă lipsă de respect față de cei prezenți.

Politicienii ar trebui să fie foarte atenți cum se comportă la aceste întâlniri politice, sunt mereu în centrul atenției, acolo vin numeroși ziariști, orice gafă poate fi surprinsă și taxată”, a mai menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

Nicușor Dan a purtat pe covorul roșu un palton necălcat și pătat

Florin Burescu a mai comentat despre ținutele președintelui României Nicușor Dan și când acesta și-a făcut apariția pe covorul roșu, în Belgia, într-un palton pătat și necălcat, conform unor fotografii postate pe Internet: 

„Aparițiile lui Nicușor Dan nu sunt cele mai fericite, pe lângă faptul că o haină poate fi ușor reglată, dintr-o atitudine bună și o postură corespunzătoare, la el lipsesc și haina bine croită și atitudinea.

Toate hainele lui par luate din magazine mai ieftine. N-ar fi o problemă, dar sunt alese ca mărime total greșite. Uite unde sunt umerii, lungimea mânecilor...Nu mai vorbim că încălțămintea e tocată, roasă, ponosită și lucrul acesta pentru un om care reprezintă o țară e inacceptabil.

„Să apeleze la un stilist vestimentar, dar și să asculte de acei oameni”

Îi recomand să apeleze la un stilist vestimentar, are atâția specialiști, beneficiază de niște servicii, ar fi bine să le folosească, să asculte de acei oameni, ca să-și îmbunătățească garderoba”.

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