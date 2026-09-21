 Fane Văncică trece prin momente cumplite. Fratele lui, Duduta, s-a stins din viață
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Fane Văncică trece prin momente cumplite. Fratele lui, Duduta, s-a stins din viață

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Durere fără margini pentru Fane Văncică, după ce fratele său, Duduta, s-a stins din viață. Vestea pierderii l-a copleșit pe bărbat, care a ales să transmită un mesaj public în memoria celui care i-a fost frate și să vorbească, în cuvinte încărcate de emoție, despre golul pe care acesta îl lasă în urma sa.

Fratele lui Fane Văncică s-a stins din viață.
Fratele lui Fane Văncică s-a stins din viață. Foto: Facebook/TikTok

Fane Vănică: „Inima mea este sfâșiată”

Fane Văncică și-a exprimat durerea într-un mesaj în care vorbește despre despărțirea de fratele său și despre faptul că amintirea acestuia va rămâne pentru totdeauna în sufletul său. Cuvintele sale surprind suferința provocată de pierderea unei persoane dragi și imposibilitatea de a găsi cuvintele potrivite pentru un asemenea moment.

Prin cuvintele sale, Fane Văncică și-a luat rămas-bun de la Duduta, promițându-i că nu îl va uita și că amintirea lui va rămâne pentru totdeauna în sufletul său.

„Astăzi, inima mea este sfâșiată de o durere pe care nu o pot exprima în cuvinte. Nu te voi uita niciodată, fratele meu drag. Vei rămâne pentru totdeauna în sufletul meu și în sufletele noastre. Îți voi purta mereu amintirea, zâmbetul și locul tău special în inima mea.

Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți așeze sufletul printre îngeri. Vei fi veșnic iubit și regretat”, a transmis Fane Văncică.

Postarea în care Fane Văncică anunță moartea fratelui său.
Postarea în care Fane Văncică anunță moartea fratelui său. Foto: TikTok

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Fane Văncică 

În urmă cu aproximativ un an, în 2025, Fane Văncică vorbea și despre problemele sale de sănătate. Într-o declarație făcută pe TikTok, acesta susținea că medicii i-ar fi descoperit probleme la inimă, ficat și rinichi. Totodată, spunea că intenționează să își schimbe stilul de viață și să renunțe la obiceiurile care, în opinia sa, îi afectau starea de sănătate.

„Mi-au găsit probleme și pe la inimă, mi-au găsit probleme și pe la ficat, și pe la rinichi. Dar, ușor, ușor, dacă nu o să mai fac și nu mai fac în viața mea, o să mă reglez. Dar, sunteți mulți care ați vrut să îmi luați viața”, declara Fane Văncică pe TikTok.

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