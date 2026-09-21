„E dureros!” Ce îi lipsește cel mai mult Anamariei Ferentz de când locuiește în America. Dezvăluiri copleșitoare

Anamaria Ferentz, una dintre cele mai cunoscute vedete care, de aproape două decenii, își trăiește viața în America, a oferit un interviu în care a vorbit despre modul în care reușește să se mențină în formă la vârsta de 50 de ani și care este secretul siluetei sale. De asemenea, românca, care are deja cetățenie americană, a vorbit despre viața de familie și despre schimbările din ultimii ani.

Anamaria Ferentz. Foto: Arhiva Click!

Deși locuiește de aproximativ 16 ani în Statele Unite ale Americii, Anamaria Ferentz are o mare durere legată de mama ei.

Anamaria Ferentz, dezvăluiri copleșitoare despre mama ei

Recent, Anamaria Ferentz a dezvăluit că îi lipsește foarte mult mama sa. Femeii îi este greu să o viziteze, iar acest lucru îi provoacă multă suferință vedetei.

„Ai atins o coardă sensibilă, din păcate nu de ajuns de des vine. În 2016 a venit prima dată, 3 luni și aici unde stau acum în 2022, 3 săptămâni. E foarte greu pentru ea că nu știe limba engleză, este frustrant, nu poate comunica. Familia mea este în România și familia de acum este doar americană, este complicat să stai și să traduci tot. Drumul e lung, are viața ei în România, mi-aș fi dorit să vină mai des. De fiecare dată când o invit găsește câte un motiv să nu vină și e dureros. Nu am pe nimeni aici cu mine, din familia mea de sânge.”, a mărturisit ea, potrivit cancan.ro.

Cum își menține Anamaria Ferentz silueta

Vedeta a dezvăluit că alimentația are un rol important în stilul său de viață și că este foarte atentă la produsele pe care le consumă. Ana Maria Ferentz spune că este vegetariană, însă consumă și pește, iar atunci când este posibil preferă să știe exact de unde provine hrana pe care o pune pe masă.

„În primul rând dieta foarte sănătoasă, am grijă ce mănânc. Sunt vegetariană, dar mai mănânc și pește. Doug prinde pește în Alaska și astfel îi știu proveniența 100%. În America alimentele sunt pline de tot felul și de aceea sunt foarte atentă. Îmi cumpăr produse organice, chiar dacă nu pot controla. Am grijă să mănânc gătit de mine, nu semipreparat. La restaurante nu pot controla dacă au pus salată organică sau cu pesticide”, a spus vedeta într-un interviu pentru sursa citată mai sus.

La ce alimente a renunțat Anamaria Ferentz

Anamaria Ferentz a dezvăluit și care sunt alimentele la care a renunțat în ultima perioadă și a recunoscut că una dintre cele mai mari provocări pentru ea a fost să se desprindă de ciocolată. Vedeta spune că, în trecut, nu reușea să se limiteze la o cantitate mică, motiv pentru care a decis să renunțe complet la acest aliment.

„Da, am, la multe semipreparate am renunțat, la ciocolată… asta era dependența mea. Eu nu puteam să mănânc ca un om normal, o bucată sau o ciocolată, mâncam câte 10 ciocolate odată, până mi se făcea rău. Acum 2 luni am renunțat la ea. Este o mare realizare pentru mine, chiar dacă numai ciocolată văd în față ochilor (râde, n.red.).Un alt aliment, un guilty pleasure, că părerile sunt împărțite, este cafeaua. Nu renunț și nici nu vreau. Cafeaua este, după ciocolată, plăcerea mea numărul 1.”

Ce spune despre relația cu logodnicul său

De mai bine de patru ani, românca trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu americanul Douglas, logodnicul ei, și este fericită alături de familia numeroasă a acestuia, formată din cei șapte copii ai săi.

Într-un interviu, vedeta a povestit despre relația pe care o are cu partenerul său și despre omul care i-a devenit alături în ultimii ani.

„Este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc, din toate punctele de vedere. Are un suflet foarte mare, este foarte generos și ajută în jur cât de poate de mult, nu doar financiar, ci și prin ceea ce face”, a declarat aceasta.