 Ce s-a întâmplat cu cei doi copii ai lui Tily Niculae după divorț. Cum au reacționat la aflarea veștii: „Își văd tatăl zilnic”
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Ce s-a întâmplat cu cei doi copii ai lui Tily Niculae după divorț. Cum au reacționat la aflarea veștii: „Își văd tatăl zilnic”

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Tily Niculae vorbește deschis după mai bine de un an de la divorțul de Dragoș Popescu. Actrița a povestit ce s-a întâmplat în această perioadă și cum s-a schimbat atât viața ei, cât și cea a celor doi copii, Sofia și Radu, în vârstă de 15, respectiv șase ani. Cum au aflat copiii că părinții lor divorțează, dar și cum au reacționat, aflați din continuarea acestui articol.

Tily Niculae și Dragoș Popescu au împreună doi copii.
Tily Niculae și Dragoș Popescu au împreună doi copii. Foto: Instagram & Arhiva Click!

Tily Niculae și Dragoș Popescu au pus punct unei căsnicii care a durat mai bine de un deceniu, iar vestea separării a picat ca un șoc pentru apropiați, dar și pentru fanii actriței. Cei doi copii ai fostului cuplu au fost, de asemenea, nevoiți să se adapteze noii situații și să înțeleagă faptul că părinții lor vor merge, de acum înainte, pe drumuri separate.

Cum au reacționat Sofia și Radu când au aflat de divorțul părinților 

În cadrul unui interviu, actrița a povestit că Radu, mezinul familiei, era prea mic pentru a înțelege ce se întâmpla între părinții lui. Cu toate acestea, ea și fostul soț i-au asigurat pe cei doi copii că, din punctul de vedere al rolului lor de părinți, lucrurile nu se vor schimba.

„Radu era mult prea mic ca să înțeleagă toate lucrurile acestea. Dar le-am promis amândurora că vom fi părinții lor zi de zi. Și exact asta simt că trăim. Părinții lor vom fi și după ce nu vom mai fi pe pământul acesta. Luăm deciziile importante împreună, există comunicare pentru binele copiilor noștri și ei își văd tatăl zilnic. Dar zilnic. În ceea ce-i privește pe ei, nu s-a schimbat nimic din iubirea și responsabilitatea noastră de părinți. Și așa mi se pare normal, firesc și corect să fie”, a povestit actrița într-un interviu viva.ro

„Nu s-au obișnuit greu. În primul rând, Sofia era deja mare”

Tily Niculae susține că celor mici nu le-a fost prea greu să se obișnuiască cu noua situație, iar faptul că Sofia este deja adolescentă a ajutat-o să înțeleagă mai bine ce se întâmpla. Actrița a ales să discute deschis cu fiica sa și să-i explice motivele pentru care a considerat că trebuie să facă această schimbare în viața ei.

„Nu s-au obișnuit greu. În primul rând, Sofia era deja mare. Și eu i-am spus Sofiei foarte sincer: «Chiar dacă poate lăsa urme, eu știu că nu fac această alegere ca să te rănesc pe tine sau pe altcineva. Dar am dreptul la viață și am o singură viață. Și înainte să fiți voi, am fost noi doi. Iar eu am nevoie de anumite lucruri în viața mea, lucruri care, evident, nu se mai întâmplau. Aveam nevoie să fac o alegere sănătoasă pentru mine.»”

De ce s-au despărțit Tily Niculae și Dragoș Popescu

După o relație care dura de aproape două decenii, marcată de o căsnicie solidă și doi copii, Tily și Dragoș au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea divorțului a fost făcută chiar de actriță pe rețelele de socializare, în luna august a anului trecut, și cu siguranță a surprins publicul larg.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”, începe mesajul prin care actrița a anunțat despărțirea. 

„Un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți”

În continuarea mesajului, Tily le-a mulțumit socrilor, care au fost alături de ei în tot acest parcurs al căsniciei, dar și fostului soț, care i-a oferit o iubire frumoasă și o familie solidă.

„Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat a fost, timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie.”

Tily Niculae: „Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați”

Tily Niculae a mai transmis încă de atunci că divorțul nu schimbă tot ceea ce au construit de-a lungul anilor și că vor rămâne mereu părinții copiilor lor. Actrița a subliniat că, dincolo de separarea dintre cei doi, responsabilitatea față de Sofia și Radu rămâne aceeași.

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect. Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire!”

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